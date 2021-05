Volgens onderzoek is dít de grootste afknapper in een relatie

Het huishouden of de schoonfamilie zijn vast onderwerpen waar je weleens een discussie over hebt gehad met je partner. Zeker als je al lang samen bent merk je dat vooral kibbelt over kleine dingen als het huishouden. Merk je dat jij en je partner dit vaak hebben? Je bent niet de enige. Uit een onderzoek kwam naar voren dat het opruimgedrag van de ander de grootste afknapper in een relatie is.

Grootste afknapper relatie

Een Brits onderzoeksbureau genaamd YouGov, deed onderzoek naar stellen. Ze vroegen aan de deelnemers welke eigenschap van hun partner ze het meeste stoort. En wat blijkt? Het opruimgedrag of eigenlijk meer het gebrek eraan was de grote winnaar. Deze eigenschap is de boosdoener in veel relaties en zorgt ook vaak voor ruzies. Vooral als de een meer opruimt dan de ander.

Ruzie

Waarom ontstaat er zo veel ruzie om dit onderwerp? Jo Barnett is een datingcoach en heeft het verlossende antwoord. Jo vertelt dat het voor sommigen aanvoelt als egoïsme of gebrek aan respect als de ander niet zoveel doet in het huishouden als hen. Deze kleine irritaties kroppen zich dan op en komen er uiteindelijk allemaal tegelijk uit. Hierdoor lijkt het ook vaak dat iemand boos wordt om niks, maar gaat het vaak over meerdere incidenten. Betekent dit dan ook het einde van de relatie? Dat ligt er helemaal aan hoeveel waarde iemand hecht aan een schoon huis.

Ergernissen

Naast het opruimgedrag waren er nog meer ergernissen die opvallend waren. Ook dingen als een groot verschil in intelligentie, geloofsovertuiging en politieke standpunten waren grote redenen voor ruzies en zelfs het einde van relaties. Wat ook opvallend was, is dat de meeste mensen er minder moeite mee hebben als een partner een hoger salaris heeft of grappiger is.

Gedrag aanpassen

Met ruzie kom je natuurlijk nergens, maar hoe zorg je er nu voor dat je partner zijn of haar gedrag aanpast? Het is vooral erg belangrijk dat je niet boos wordt. Hier zal alleen maar meer ruzie van komen. Door er rustig over te praten en samen een compromis te sluiten kan het probleem voor jullie allebei opgelost worden.

Bron: Grazia | Beeld: Getty Images