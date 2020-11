Seks hebben we allemaal – en het is heel erg fijn – maar toch vrezen we massaal voor een aantal situations. Die kunnen gebeuren terwijl jullie ‘bezig’ zijn, dus. Superdrug Online Doctor deed onderzoek en achterhaalde de grootste angsten van zowel mannen als vrouwen.

Herken jij je er in ééntje – of misschien wél in meer?

Top 10 angsten van mannen

Zou hij of zij een soa hebben? Straks komt de ander niet klaar… Een gescheurd condoom/ongewenste zwangerschap Straks kom ik té snel klaar… Paniek, vindt de ander me wel aantrekkelijk genoeg? Is mijn piemel te klein? Ben ik wel goed genoeg in bed? Is mijn piemel te groot? Denkt hij of zij dat ik misschien geen ervaring heb? Bang voor een awkward moment na de seks…

Top 10 angsten van vrouwen

Straks wil hij geen condoom om… Zou hij of zij een soa hebben? Een gescheurde condoom/ongewenste zwangerschap Stress! Ben ik wel aantrekkelijk genoeg voor de ander? Straks neemt-ie geen genoegen met ‘nee’ Straks wil hij een standje dat ik niet wil… Please, lichaam doe niks geks! Geen scheetjes… Straks komt hij of zij niet klaar…

Straks kom ik niet klaar… Ben ik slecht in bed of doe ik te saaie dingen?

Nog even een kleine mededeling. Iedereen is wel ergens bang voor – ook tijdens de seks. Daarom is het belangrijk om erover te praten. Zowel met je partner als met je vriendinnen. Seks is iets leuks en laat je gedachten niet in de weg staan. Kortom: geniet!

