De grootste fabels over BDSM

Sinds Mr. Grey zijn charmes in de strijd heeft gegooid op het witte doek, zijn steeds meer vrouwen nieuwsgierig naar de handelingen die hij uitvoert in zijn rode dungeon. Hoewel BDSM vaak geassocieerd wordt met zweepjes, blauwe plekken en kinky kamers zijn veel opvattingen toch echt vooroordelen. Daarom vertelt LotteLust je de meest voorkomende fabels over BDSM.

1. BDSM staat gelijk aan bont en blauw geslagen worden

Ja, het is waar dat pijn een onderdeel is van BDSM. Maar het gaat om meer dan alleen pijn. BDSM staat voor bondage, discipline, dominantie en submissie en sadisme en masochisme. Daarnaast geeft ieder stel een eigen draai aan het fenomeen. Sommigen vinden de fysieke handelingen erg fijn, anderen hebben juist meer behoefte aan het mentale aspect. Kortom: BDSM draait in eerste instantie om een spel tussen twee mensen. Is dat jou net too much? Deze 5 slaapkamer spelletjes tegen saai seks staan ook garant voor spannende beleving.

2. BDSM is alleen voor extroverts

Niet iedereen zal er openlijk over spreken, maar er zijn veel mensen die stiekem wel fantaseren over gedomineerd worden of zelf een keer iemand domineren. Dit hoeft niet meteen te betekenen dat de persoon in kwestie ervan droomt heel ver te gaan met BDSM. Als je je bedenkt dat iemand vastbinden al onder BDSM valt, dan zal je vast wel begrijpen waarom dit een fabeltje is! Kun je wel wat spannende ervaringen opdoen in de slaapkamer? Dan hebben wij 15 ideeën voor kinky seks voor je klaarliggen.

3. Het is altijd dezelfde persoon die de touwtjes in handen neemt

De enige regel tijdens het spelletje is inderdaad dat een persoon de onderdanige rol op zich neemt en de ander de dominante. Maar de rollen van slaaf/slavin of meester(es) kunnen worden omgedraaid. Wanneer iemand van tijd tot tijd het zweepje overneemt, noem je dat een switch.

4. De meester(es) mag doen en laten wat hij/zij wil

Nope! De dominante in het spel moet juist constant goed opletten op de reacties van de sub, om te zien hoe hij/zij reageert op bepaalde handelingen. Zo kan de dominante persoon afgesproken grenzen testen en proberen te verleggen. Toch moet de slaaf zijn of haar grenzen goed aangeven. Dit gebeurt vaak door middel van een stopwoord. Overgave speelt misschien wel een grote rol in BDSM, maar vertrouwen is nog belangrijker.

5. BDSM lovers zijn emotioneel onstabiel

Er wordt wel eens gedacht dat BDSM-liefhebbers alleen van kinky seks houden, omdat zij veel hebben meegemaakt tijdens hun jeugd. Maar dit is wellicht de grootste misvatting die er over BDSM bestaat. Je houdt simpelweg van kinky seks, of niet. Je emotionele gesteldheid heeft hier niets mee te maken.

Ben je erg nieuwsgierig naar dit spannende spelletje? Lees dan de ultieme tips voor BDSM beginners.

