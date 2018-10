Het is een gevoelsmatige eeuw geleden dat jij de liefdesdaad hebt verricht. Inmiddels sta je op standje ontploffen en kun je wel wat tips voor deze dorre dagen gebruiken.

Je m’aime

Een betere (seks)wereld begint bij jezelf. Tijd om de handen ineen te slaan voor een sessie zelfbevrediging. Er leiden meer wegen naar een orgasme, dus kies niet voor de makkelijkste. Ontdek nieuwe technieken, nieuwe standjes en daardoor nieuwe orgasmen. Gebruik voor de variatie een seksspeeltje. Kies bijvoorbeeld voor de Rabbit vibrator als je tegelijkertijd clitoraal en vaginaal wilt klaarkomen.

Ring-a-ding

Een vrijpartij is just a phone call away. Er heerst een taboe op gigolo’s, ondanks dat we ze in Nederland in groten getale bezoeken en dat voor sommige vrouwen enorm bevrijdend werkt. Val je op vrouwen of wil je een keer met een vrouw experimenteren? Er bestaat een speciaal escortbureau voor en door vrouwen.

Veldwerk

Je kunt tig Tarzans aanschaffen, maar dat lost de hunkering naar een warm mensenlijf niet op. Zoek daarom een buddy, ouderwets in de kroeg of via een datingsite. De keuze in datingapp-land is reuze, maar als je voor het echte werk wilt gaan, download je Feeld. Met deze uitgebreide versie van Tinder kun je precies aangeven wat je zoekt. Man, vrouw, hetero, homo en zélfs wat je lekker vindt in bed. Spanken, een speciale fetish of onderdanig? Jij vraagt, Feeld draait. Bonusvoordeel: de app vermijdt Facebook-vrienden. Lekker anoniem dus.

Gin & zin

Een seksfeest is heus niet altijd een schimmige undergroundbedoening. Er bestaan tal van hippe, exclusieve feesten waar je als single vrouw op eigen houtje naartoe kunt gaan. Ze worden vaak gehouden op betoverende locaties (denk: kastelen, boten) met de lekkerste gin-tonics, beste dj’s en sfeervolle private rooms. Dat mag wat kosten (zo’n € 200 per kaartje), maar dan heb je ook wat. Seks, bijvoorbeeld.

