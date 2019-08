Gunella: ‘Voor zijn ziekte was mijn vriend de nuchterheid zelve. Nu wacht hij met ieder besluit op zijn ‘intuïtie”

Sinds de altijd zo rationele Jaap weet dat hij een potentieel levensbedreigende ziekte heeft, verdiept hij zich in spiritualiteit, en dat heeft hem veel opgeleverd. Hij zou dolgraag willen dat zijn vrouw Gunella eenzelfde proces aangaat, maar die voelt daar niets voor. Zij mist haar rots in de branding.

Gunella: ‘Voor zijn ziekte was Jaap de nuchterheid zelve. Hij wist in elke situatie wat er aan de hand was en wat er moest gebeuren. Dat vond ik prettig, want zelf ben ik een twijfelkont. Ik vraag me altijd af of ik het wel goed heb gedaan, of ik niet iets heb vergeten, wat mensen van me denken.

Na zijn diagnose ging Jaap plotseling allerlei spirituele boeken lezen en later kwamen daar die workshops en cursussen nog bij. Ik zag hem voor mijn ogen veranderen. Gelukkig is de ziekte al een tijdje in remissie en is hij in fysiek opzicht nog altijd de gespierde man op wie ik verliefd werd, maar tegenwoordig ziet hij alles ‘van meerdere kanten’ en heeft hij het voortdurend over ‘aanvoelen’. Alles moet worden aangevoeld. Waar hij vroeger direct beslissingen nam, kan hij nu dagenlang ‘wachten op zijn intuïtie’. Hij vraagt ook steeds wat ik van dingen vind en dan wil hij uitgebreid de voor- en nadelen bespreken. Ja, nou, weet ik veel. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Ik heb ook helemaal geen zin in dat soort gesprekken. Voor je het weet heb je ruzie. Dat hadden mijn ouders ook altijd en uiteindelijk is mijn vader vertrokken. Dat krijg je ervan als je overal samen over wilt beslissen. Ik wil helemaal niet naar mijn gevoel leren luisteren en mijn gedachten zijn zonder al die poespas al warrig genoeg. Ik verlang terug naar de oude Jaap, mijn rots in de branding, de man die wist wat hij wilde en daarvoor ging.’

Jaap: ‘Door de diagnose ben ik gaan nadenken over mijn leven. Ik kan er oud mee worden, hoor. Maar het kan ook opeens bergafwaarts gaan. Toen kwam er een spiritueel leermeester op mijn weg en die deed me inzien dat ik door die zogenaamde zelfverzekerdheid van mij heel veel mis. Hij heeft me geleerd om naar mezelf te luisteren en me open te stellen voor het universum. Dat heeft me zo veel gebracht! Ik ontdekte ook dat mijn relatie met Gunella zo veel rijker zou kunnen zijn. Ik nam altijd alle beslissing en zij volgde me als een hondje. Eigenlijk heb ik Gunella nooit de ruimte gegeven om zichzelf te zijn. Nu wil ik dat wel. Ik wil dat ze zich ontplooit, dat ze ontdekt wie ze werkelijk is, haar mooiste zelf! Daar stimuleer ik haar in. Ik heb haar op cursussen gewezen en een prachtig boek over yoga voor haar gekocht. Maar ze heeft er amper in gekeken. Het lijkt alsof het haar niet interesseert. Ze wil er zelfs niet over praten. Als ze twijfelt over welke vrienden we komend weekend eens zullen uitnodigen, zeg ik: kom op, Gunella, volg je gevoel. Wie wil jij dit weekend het liefste zien? Maar daar heeft ze dan geen antwoord op. Dan vraagt ze: wat denk jij, wat zou jij willen? Ik zou willen dat ze net als ik die stap naar binnen zou zetten. Ik denk wel eens, zij zou ook ziek moeten worden. Maar zo mag je natuurlijk niet denken.’

De mediator: ‘Je zou zeggen dat jullie elkaar opnieuw aan het ontmoeten zijn. Hoe doe je dat? Ga je een paar stappen terug en kijk je naar de veranderingen. Kijk je naar je toekomst en wat je belangrijk vindt in je leven. Een liefdesrelatie hangt samen met de veiligheid en de geborgenheid die je ervaart met elkaar. Dan volgt het fijne samen zijn en kun je voldoende van elkaar accepteren om het gezellig te hebben. Door samen in gesprek te gaan en dingen te ondernemen ervaar je elkaar in elkaars behoeften en kun je benoemen wat je prettig vindt of niet. Het is een beetje lastig om deze stappen samen te doorlopen. Daar kan iemand jullie in begeleiden als je dat steun geeft. Het grote voordeel om hiermee bezig te zijn ten opzichte van je leven door te leiden op de oude manier is wel dat jullie tot een hele sterke band kunnen komen. Uiteraard moet daar dan iets voor gebeuren. Dat gaat ook gebeuren zodra je allebei hebt geaccepteerd dat de realiteit nu is zoals deze is. Van daaruit kun je verder!

Over de mediator Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.

Beeld: Shutterstock