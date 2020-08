Gwyneth Paltrow: “Op dit moment wist ik dat mijn huwelijk voorbij was”

Op vakantie in een Toscaans landhuis aan de rand van een bos met Italiaanse wijn in overvloed wist Gwyneth Paltrow (47) dat haar huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin voorbij was. Het duurde nog jaren voordat het paar een scheiding aanvroeg.

Die Italiaanse vakantie stond in het teken stond van lange wandelingen, lang uitslapen en haar 36ste verjaardag. Ondanks die idyllische omstandigheden, wist Gwyneth dat iets niet klopte. Ze schrijft in een essay voor de Britse Vogue over het moment dat dat besef kwam. “Wat ik me nog herinner is dat het bijna onvrijwillig voelde.”

‘Ik wist het’

“Het was alsof er een belletje afging en ik dat niet meer ongedaan kon maken”, vervolgt de actrice. “Alsof je onbedoeld een heliumballon loslaat. Ik probeerde het besef weg te drukken, het te negeren. Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat het gewoon een zwevende gedachte was. Dat het huwelijk gecompliceerd is en dat je te maken hebt met eb en vloed. Maar ik wist het. Ik wist het tot diep in mijn botten.”

Toch slaagde ze er nog lange tijd in dat gevoel te negeren. “Het duurde toen nog jaren voordat we het hardop zeiden. Maar dat weekend was er een barst ontstaan, net genoeg om de onverbiddelijke waarheid binnen te laten druppelen. Het werd luider en luider, totdat het ’t enige was wat ik nog kon horen.”

Conscious uncoupling

De actrice schrijft over haar sterke vriendschap met Chris en hoe ze tussen dat moment in Italië en hun daadwerkelijke scheiding in 2014 alles geprobeerd hadden. “We wilden niet falen. We wilden mensen niet teleurstellen. We wilden onze kinderen niet kwetsen. We wilden ons gezin niet kwijtraken.”

Gwyneth vervolgt hoe ze zichzelf ‘in iedere denkbare bocht’ probeerde te wringen om weer op hetzelfde pad te komen als haar man. “Tot ik me realiseerde dat ik niet voor een splitsing stond, maar allang een ander pad bewandelde.” Vanaf dat moment was ze vastberaden zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Er kwam een statement waarin het stel – tot hilariteit van velen – hun ‘conscious uncoupling’ aankondigde. Ze geeft toe dat ze het zelf ook wat vreemd vond klinken, maar dat ze voor die aankondiging daar al een jaar mee bezig waren – en dat werkte. Chris was nog steeds onderdeel van het gezin. Ze aten samen, gingen samen op vakantie, hadden samen lol.

‘We houden van elkaar’

Ondanks alle hoon werkte die strategie nog steeds voor de twee exen. “Het is niet dat ‘conscious uncoupling’ opeens klaar is. Het vraagt om een levenslange toewijding om de band met je ex te herontdekken. Dat doe je omdat je samen kinderen hebt. Het was hard werken in het begin, maar nu vind ik het nog zelden moeilijk. We hebben geleerd hoe we met elkaar moeten praten. We houden van elkaar. We lachen. We laten ons van ons beste kant zien. Dat is heel fijn. Het geeft je het gevoel dat je niet hoeft te verliezen.”

Als een broer

Ze schrijft dat Chris inmiddels voelt ‘als een broer’ en dat ze nog steeds heel veel liefde voor hem heeft. Inmiddels is ze al jaren getrouwd met Brad Falchuk. “Ik weet dat mijn ex-man bestemd was de vader van mijn kinderen te worden en ik weet dat mijn huidige man bestemd is de man te zijn met wie ik oud word. Bewust uit elkaar gaan laat zien dat die twee verschillende soorten liefde naast elkaar kunnen bestaan”, besluit ze.

