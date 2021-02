Gwyneth Paltrow komt na vaginakaars met een vibrator

Gwyneth Paltrow is dol op haar vagina (wie niet?!), zo blijkt uit de meest recente accessoires die de 48-jarige actrice in haar webshop verkoopt. De blondine heeft nu, na het succes van haar vaginakaars, een nieuwe toy op de markt gebracht: een vibrator.

Ze lanceerde de nieuwste toevoeging aan haar lifestylemerk Goop op Valentijnsdag. ‘De ultieme vibrator voor plezier en ontdekking’, zo valt te lezen op de webshop. Overigens is ‘ie al uitverkocht, maar je kunt je wel inschrijven voor de wachtlijst. Het is niet de eerste sextoy die verkocht wordt op de website van Gwyneth. Er worden al vibrators en dildo’s van andere merken verkocht en ook sexy lingerie en bondagesetjes zijn te verkrijgen via Goop, maar dit is wél de eerste vibrator van haar eigen merk.

De vibrator van Gwyneth Paltrow

De vibrator heeft de naam Double-Sided Wand gekregen. En, zoals de naam al verraadt, bestaat ‘ie uit twee delen. Hij heeft een ‘Wonder-ball end’, volgens de website perfect voor externe vibratie. Het andere gedeelte is dun en flexibel, voor precieze vibratie op de clitoris maar ook voor inwendige stimulatie. Beide kanten hebben acht standen die variëren in pulserende patronen en ook nog eens in intensiteit. Dat betekent dat je 64(!) vibratiestanden hebt. Daar ben je wel even zoet mee. De sextoy is ook nog eens waterproof voor douche en bad én heeft een LED batterijlicht display, zodat je precies weet hoeveel batterij je nog hebt. Niets vervelender dan een vibrator die er nét voor het hoogtepunt mee uit scheidt. Kosten? 95 dollar ofwel 78 eurootjes.

Volgens Paltrow zelf is ‘ie zo mooi dat ‘ie ook wel op je nachtkastje kan staan, maar dat lijkt ons dan toch een beetje vreemd. Liever ín het nachtkastje. Al staat ze er zelf mee (we weten dat het geshopt is ;-)) tijdens de Oscaruitreiking in 1999 #vrouwvandetoekomst.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NieuwsBlad, BrunoPress