H. heeft heimwee sinds ze samenwoont: ‘Ik kan niet aarden in zijn woonplaats’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke donderdag delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vertelt H. over haar heimwee sinds ze samenwoont met haar vriend.

‘Mijn vriend (26) en ik (27) zijn twee jaar bij elkaar. In april van dit jaar zijn we gaan samenwonen in de buurt van zijn vrienden en familie. Onze woonplaats is ongeveer een uur rijden bij mijn familie vandaan, en vijftien minuten van mijn werk.’

Afstand

‘Al vanaf het begin heb ik heimwee en kan ik niet aarden in ons huisje en onze woonplaats. Ik ben wel gaan sporten, en dat heeft iets geholpen met de integratie. Maar alsnog blijft het knagen. Mijn ouders zijn niet heel mobiel en kunnen mij dus niet vaak bezoeken. Mijn vrienden en kennissen zag ik sowieso al sporadisch, maar nu al helemaal niet meer.’

Vicieuze cirkel

‘Steeds vaker heb ik ruzie met mijn vriend over dit onderwerp. Hij wil niet weg hier. Elke keer als ik mijn heimwee wegmoffel, gaat het weer even goed tussen ons. Maar vervolgens komt het gevoel altijd weer terug…’

Toekomst

‘Inmiddels zijn we op een punt beland dat we nadenken over onze toekomst samen. Hebben jullie hier ervaring mee? Is dit op te lossen?’

Beeld Shutterstock