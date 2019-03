Haal die zakdoeken maar tevoorschijn: PS: I love you krijgt een vervolg

Yes: de heerlijke roman PS: I love you van Cecelia Ahern krijgt na vijftien jaar wachten éindelijk een vervolg: Postscript. Dat heeft de Ierse schrijfster bekendgemaakt op Twitter.

PS: I love you is het mooie, maar ook hartverscheurende verhaal over Holly en Gerry. Een koppel dat, zoals elk ander stel, af en toe hevig ruzie maakt, maar elkaar wel ongelofelijk graag ziet. Hij wordt ziek en sterft. Zij wist van niks en blijft radeloos en alleen achter. Romantisch is anders, horen we je denken, maar dan begint het verhaal pas. Gerry wist al langer dat hij ziek was en zette een verrassing voor zijn geliefde op touw. Enkele maanden na Gerry’s dood ontvangt Holly een brief. En nog een. En nog een. Elke brief leidt haar naar ergens anders en daagt haar uit om weer van het leven te genieten. Zo probeert hij haar toch nog te helpen om haar verdriet te verwerken. Onder aan elke brief sluit Gerry af met, hoe raad je het, PS: I love you.

Vijftien jaar later

Cecelia’s eerste boek kwam uit in 2004 en werd meteen gekatapulteerd op de wereldwijde bestsellerslijst. Door het giga-succes werd PS: I love you in 2007 dan ook verfilmd. Met Gerard Butler die z’n beste Ierse accent bovenhaalt en Hilary Swank die de rol van Holly vertolkt werd ook de film een regelrechte hit.

Na vijftien jaar krijgt het mooie liefdesverhaal nu dus een vervolg: Postscript. Dat kondigde auteur Cecelia Ahern zelf aan op Twitter:

🚨 I have BIG NEWS! 🚨 I’ve written the sequel to PS I LOVE YOU – titled POSTSCRIPT. POSTSCRIPT will be published September 19th in the UK & Ireland. I hope you’ll welcome back Holly… & Gerry…& that reading it will be as emotional for you as it was for me. 💙#Postscript pic.twitter.com/ldAqLfFpmv — Cecelia Ahern (@Cecelia_Ahern) March 11, 2019

Het tweede deel zou dus wel nog steeds over Holly en Gerry gaan, maar of het ook verfilmd zal worden blijft nog af te wachten. Vanaf 19 september is het boek verkrijgbaar in Engeland en niet veel later dus ook bij ons. Tot dan huilen wij tranen met tuiten (óók van het lachen) met de originele film PS: I love you.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Fem-Fem