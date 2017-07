Hadden we niet verwacht: na dít moment in je leven wordt seks beter

Ben jij ervan overtuigd dat je seksleven niet beter kan dan dit? Of hoop je toch op een moment dat er nog een en ander aan verbeterd? Uit onderzoek blijkt dat na dít punt in je leven de momenten tussen de lakens alleen maar vooruitgaan en daar staan wij best wel van te kijken.

Hoewel we om ons heen weleens andere verhalen horen, zou je seksleven een stuk beter worden na het hebben van kinderen. Say what? Jep, dat is uit onderzoek van de Britse website Channal Mum gebleken. Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 1000 koppels en maar liefst 57 procent vindt dat hun seksleven beter is geworden na het krijgen van een of meer kinderen.

De meeste stellen hebben minder tijd voor elkaar zodra er kinderen zijn, maar blijkbaar is de tijd díé ze samen hebben een stuk beter.

Hoe zit dat bij jou?

Bron Channel Mum | Beeld Floor-Anne Gramsma