Anticonceptie is nogal een dingetje. Want als je niet zwanger wilt raken moet je het gebruiken, maar het is nogal gedoe. Want al is er genoeg keuze, alle opties hebben ook hun nadelen. Een pil die je slechts 1x keer per maand hoeft te slikken zou de oplossing kunnen zijn.

Het anticonceptiestaafje (een buisje in je arm), de prikpil (elke drie maanden zet je dokter een prik), de anticonceptiepleister, de anticonceptiering, het spiraaltje, een condoom en de ouderwetse pil. Het zijn allemaal opties die je als vrouw hebt om je te beschermen tegen een ongewenste zwangerschap. Maar alle methoden kennen hun nadeel, dat je eraan moet denken of dat het plaatsen of weghalen ervan pijnlijk is bijvoorbeeld.

Handig dingetje

Mogelijk is er nu een optie die ervoor zorgt dat je er slechts 1x per maand aan hoeft te denken, pijnloos is en die je volledig zelf in de hand hebt. Onderzoekers aan de Massachusetts Institute of Technology testten een pil die een maand lang hormonen af moet geven. Ze voerden het onderzoek uit op varkens en daaruit bleek dat de capsule inderdaad zijn werk doet. Eenmaal in de maag veranderd het pilletje in een 6-armige ster en blijft 3 weken zitten. Bij de varkens gaf de ster op dag 21 net zoveel hormonen af als op dag een. De pil wordt aan het einde van je cyclus op natuurlijke wijze afgebroken.

Nog even geduld

Een pil die je 1x per maand hoeft te slikken klinkt als halelula, doe mij die pil, nietwaar? Helaas gaat het nog wel even duren voordat we de pil op de markt gaan zien verschijnen. De eerste stap is nu het testen op mensen en voordat dat zover is, kunnen er weer wat jaren verstreken zijn.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock