De 25-jarige zangeres Halsey, bekend van de monsterhit Without me, doorbreekt haar stilte over de miskramen waar ze het eerder openlijk over had. Over die miskramen zegt ze nu: ‘Het is het meest gebrekkige wat ik me ooit heb gevoeld.’

Beladen onderwerp

Afgelopen maand bracht Halsey haar nieuwe album Manic uit, waar ook het nummer More op staat. In dat persoonlijke nummer zingt ze over haar grote mens om moeder te worden, haar miskramen en endometriose. Dat is voor de 25-jarige rockbabe inmiddels een beladen onderwerp. Want toen ze vorig jaar voor het eerst via Twitter haar verleden met miskramen deelde, kreeg ze veel negatieve reacties. In de inmiddels verwijderde tweet schreef ze toen:

‘Ik heb endometriose. Ik heb 3 miskramen gehad, 4 operaties en heb zo ongeveer iedere dag van mijn leven pijn gehad. Inmiddels heb ik zo’n $300.000 gedoneerd en opgehaald voor meer onderzoek en steun voor endometriose. Ik probeer niet quirky te zijn. Of anders. Ik probeer deze bijna niet besproken ziekte gewoon te normaliseren.’

Endometriose

Maar wat is endometriose? Endometriose is een chronische ziekte waarbij baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt. Hierdoor kunnen helse pijnen ontstaan en is de kans op een zwangerschap drastisch afgenomen. Omdat de ziekte nog niet algemeen bekend is, schoof Halsey in 2018 al eens bij het programma The Doctors aan om over de ziekte te praten. Vrouwen met ernstige menstruatieklachten worden immers nog steeds vaak weggestuurd met een recept voor de pil, zonder dat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke aandoening. Ook is er nog steeds vrij weinig bekend over endometriose, terwijl veel vrouwen eraan lijden, veel zonder het te weten.

Demoraliserend

Fast forward naar nu, nu Halsey klaar blijkt om het onderwerp opnieuw bespreekbaar te maken. Want dankzij haar nieuwe album heeft Halsey alle kans om het onderwerp aan te stippen. In een nieuw interview met The Guardian vertelt ze over de traumatische gebeurtenis die ze meerdere keren moest meemaken:

‘Het is het meest gebrekkige wat ik me ooit heb gevoeld. Hier ben ik, en heb het meest onmogelijke bereikt in mijn leven, en ik kan het enige wat ik biologisch gezien moet doen in deze wereld, niet doen. Dan moet ik het podium op en een sekssymbool zijn van vrouwelijkheid en empowerment? Het is demoraliserend.’

Meer lezen over endometriose? Onlangs vertelde de 30-jarige Tessa Vogel hoe het is om te leven met de ziekte. ‘Ik was bijna doodgebloed.’ Haar interview kun je hier lezen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.