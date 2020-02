Hand in hand lopen alleen voor kleffe stelletjes? Nee joh, pak je partner maar stevig vast en maak je op voor die romantische wandeling. Op deze manier slenteren door de stad is namelijk hartstikke goed voor je relatie.

Want niet alleen is hand in hand een teken om te laten zien dat je om elkaar geeft, daarnaast kan het voor pijnverlichting zorgen én kan het de emotionele band met je partner versterken. Als dat nog niet genoeg redenen zijn om eens gezellig samen eropuit te gaan, dan weten we het ook niet meer

Hand in hand

Want zodra je handen vasthoudt met iemand van wie je houdt, zullen je emoties van de ene persoon naar de anders stromen. Ja, dat klinkt heel zweverig, maar het is echt zo, aldus relatiepsychotherapeut Silvia Neve. ‘Je ademhaling begint zelfs te synchroniseren, omdat je de andere persoon spiegelt. Het lijkt erop dat handen vasthouden ervoor zorgt dat je een diepe, persoonlijke band met mensen kan voelen.’

Voordelen

En daar houden de voordelen niet op, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Wanneer je iemand aanraakt, wordt er namelijk oxytocine geproduceerd. En laat dit stofje nu net heel voordelig zijn voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voldoende aanraking is dus heel belangrijk om je lekker in je vel te voelen. Daarnaast zorgt oxytocine ook nog eens voor meer binding, verbinding, empathie en vertrouwen en komt het stofje vrij tijdens de seks. Door dus de handen van je lief vast te houden, zul je je dieper emotioneel verbonden voelen. Zeker omdat onze handen de meest gevoelige delen van ons lichaam zijn.

