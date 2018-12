Hap, slik, seks: ontbijten waarvan je in een sexy mood komt

Een afrodisiacum zorgt ervoor dat je zin krijgt in seks. Dus wat is een betere manier dan de dag te starten met een lekkere portie lustopwekkers? 5x een ontbijt waarvan je in een sexy mood komt.

Haver

Dat havermout een prima start van de dag is, wisten we al lang. Maar haver blijkt ook je seksdrive een flinke oppepper te kunnen geven. Het bevat namelijk avenacoside, een stof die het testosterongehalte verhoogt. Bij zowel mannen als vrouwen stimuleert dit hormoon de zin in seks. Ook zorgt het voor spierkracht en uithoudingsvermogen – niet onhandig bij een spicy vrijpartij!

Honing

Misschien is het geen toeval dat we onze liefjes honey noemen. Als de stroperige zoete substantie niet al sexy genoeg is, dan zijn de stoffen die erin zitten het wel. Het blijkt dat honing zorgt voor een verhoging van testosteron in het bloed, wat – net als bij haver – zorgt voor meer sekslust. Ook is het rijk aan het mineraal borium, dat ervoor zorgt dat oestrogeen goed wordt gebruikt.

Banaan

Hoewel sommige mensen beweren dat het vooral met z’n looks te maken heeft, blijkt dat de banaan boordevol voedingsstoffen (kalium en B-vitamines) zit die cruciaal zijn voor de aanmaak van geslachtshormonen. Let’s go bananas!

Perzik

Sinds mensenheugenis staat de perzik, met haar ronde zachte vorm, bekend als symbool voor seksualiteit. Niet alleen heeft een doorgesneden perzik veel weg een vagina; deze zoetsappige vrucht is ook een grote bron van vitamine C, kalium en niacine. Deze stoffen zijn essentieel voor het produceren van energie. Met andere woorden: het zorgt ervoor dat je in beweging komt, of het nu in de sportschool of in de slaapkamer is…

Koffie

Start je de dag het liefst met een bakkie pleur? Dan hebben we goed nieuws! Wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat koffie het dopaminegehalte kan verhogen, een stofje in de hersenen dat een grote rol speelt bij genot en seksuele opwinding.

