Happy single? Dan ben je waarschijnlijk een vrouw

Gemiddeld geven Nederlandse single mannen en vrouwen hun leven een 7,2. Maar van alle singles die net een break-up hebben moeten verwerken zeggen mannen het vaakst ongelukkig te zijn. Een derde geeft zijn leven een onvoldoende, terwijl dat bij vrouwen maar één op de tien is. Dit blijkt uit een onderzoek van datingssite Lexa.

De meest happy single is jonger dan dertig jaar, heeft minimaal één date per maand, woont in de stad en is een half jaar tot een jaar single. Eén van de grootste voordelen om als vrijgezel door het leven gaan is dat je meer tijd overhoudt voor hobby’s. Mannen genieten vooral van het feit dat ze ongestraft meerdere bedpartners kunnen hebben. Vrouwelijke singles vinden het ongegeneerd kunnen flirten een groot pluspunt.

Met z’n twee is leuker dan in je up

Ondanks al dat geluk onder singles, vindt vier op de tien het vervelend om de enige single binnen een gezelschap te zijn. En afgezien van het oneindige geflirt en (de mogelijkheid tot) ontelbare bedpartners, denkt 65% van de vrijgezellen gelukkiger te zijn in een relatie.

Bron Lexa | Beeld Shutterstock