Happy single? Yes you can: zo maak je er het beste van

Je hebt het ongetwijfeld al talloze keren gehoord: het single leven is fantastisch! Je kunt doen wat je zelf wilt en hoeft met niemand rekening te houden. Maar wat als je het alleen zijn spuugzat bent?

Alleen zijn zonder daarvan te balen? Zo krijg je het voor elkaar.

Goed voor jezelf zorgen

Tja, dat is niet zo makkelijk gedaan als gezegd, maar het is wel een hele belangrijke stap. Als jij namelijk goed voor jezelf zorgt, zul je daar ook profijt van hebben. Als je single bent, kun je jouw tijd besteden hoe je dat zelf wilt. Kook dus uitgebreid voor jezelf, schrijf je in bij de sportschool en leer nieuwe mensen kennen. Je zult merken dat je je fitter, energieker én zelfverzekerder gaat voelen.

Jezelf lekker verwennen

Ja, hiermee bedoelen we echt alles wat je maar kunt bedenken! Zo mag je écht wel eens helemaal losgaan tijdens een (online) shopping sessie of jezelf ‘volvreten’ tijdens een etentje met vriendinnen of die hoognodige pedicure bezoeken. Maar vergeet ook niet om jezelf te verwennen op seksueel gebied. Misschien voelt het een beetje onwennig, maar als single lady ben jij niemand verantwoord verschuldigd.

Geniet van wat je wel hebt

Het is héél verleidelijk om jezelf en je leven te vergelijken met anderen, maar het gras is bij de ander niet groener. Je hoort van anderen voornamelijk de positieve dingen. Open Instagram en je ziet alleen maar leuke dingen. Dat is niet realistisch en totaal niet hoe het echte leven is. Bij niemand niet. Geniet daarom extra van de dingen die je wel hebt en focus je daarop.

Van jezelf leren houden

Yupp, super cliche! Maar ken je de quote dat je eerst moet leren van jezelf te houden voordat iemand anders dat kan? Deze uitspraak heb je vast al eens gehoord en dat is niets voor niets. Van jezelf houden is namelijk ontzettend belangrijk! Je zit tenslotte je hele leven lang met jezelf opgescheept. Dan kun je er maar beter het beste van maken, toch? Doe de dingen die ervoor zorgen wat jou gelukkiger gaat maken. Uiteindelijk straal je dat uit. Enne, mannen houden van zelfverzekerde vrouwen!

Doelen stellen

Er is geen betere manier om tijdens het alleen zijn tóch gelukkig te zijn dan door te werken aan je doelen. Het is sowieso heerlijk om altijd een doel te hebben. Zo heb je iets om naar uit te kijken en voelt het alsof je elke dag een beetje vooruitgang boekt. Enne, het gevoel als je je doel hebt bereikt is toch een fantastisch gevoel!

Ga er op uit

Niemand wordt blij van avond na avond alleen thuis zitten. Ga er daarom op uit! Ga lekker een terrasje pakken met een vriendin, laat jezelf uitwaaien op het strand of ga helemaal los tijdens de koopavond. Zo voorkom je dat je thuis gaat zitten balen en je zult zien dat je er tóch energie van krijgt. Het leven moet een beetje leuk zijn! Helaas gaat dat niet altijd vanzelf, dus dan moet je de gezelligheid zelf opzoeken.

Happy and alone

Voor veel van deze tips heb je andere mensen nodig, maar dat is natuurlijk niet hét geheim om je goed te voelen terwijl je alleen bent. Je kunt het namelijk in je eentje ook heel leuk hebben! Maak van simpele taakjes als je huis schoonmaken een feestje door een gezellig muziekje, een leuke podcast of een serie aan te zetten. Als je toch zo lekker bezig bent, kun je ook gelijk je kledingkast uitzoeken. En je interieur restylen. En je uitgedunde kledingcollectie weer opnieuw aanvullen. Genoeg te doen dus!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock