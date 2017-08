Hard to get spelen: wanneer werkt het?

Je antwoordt mysterieus wanneer hij vraagt wanneer hij je weer ziet, houdt hem bewust buiten de slaapkamer en wacht keurig een half uur voor je zijn appje beantwoordt. Veel mensen spelen tijdens het daten maar al te graag hard to get. Maar is dat eigenlijk effectief?

Hard to get spelen heeft zeker zin, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. De afstand die je hiermee tot je potentiële partner creëert maakt je namelijk extra aantrekkelijk. ‘Die afstand impliceert kwaliteit,’ vertelt docent Psychologie Gary Lewandowski aan VICE. ‘Als je kieskeurig bent, betekent het dat je opties hebt. En als je zoveel opties hebt, moet je wel een geschikte partner zijn.’

Jouw geheim

Hoe kinderachtig het ook klinkt: informatie achterwege houden over jouw gevoelens kan je extra interessant maken. Uit een onderzoek dat gepubliceerd is in Psychological Science blijkt dat vrouwen een man extra aantrekkelijk vinden als ze niet weten wat zijn oordeel over haar is. Lewandowski legt het uit: ‘Als ik niet weet of je mij wel leuk vindt, ben ik er meer bezig en denk ik een stuk meer aan je.’

Ook de gain-loss theory van Elliot Aronson en Darwyn Linder uit 1965 wijst erop dat hard to get-spelen zo gek nog niet is. Daaruit blijkt dat een persoon zich meer aangetrokken voelt tot iemand die hem in eerste instantie niet leuk vindt, dan tot iemand die direct gek van hem is. Laat je date dus maar lekker wat moeite voor je doen, voordat je je overgeeft.

Mysterious girl

Wel zit er een limiet aan de tijd dat je veilig je mystery mask op kan houden. ‘Mensen vinden mysterie in het begin erg leuk, maar na een tijdje wordt het irritant,’ vertelt Helen Fisher, biologische antropoloog en auteur van Why We Love.

Ben je slechts op zoek naar een kortdurende romance of onenightstand? Dan kun je je mysterieuze tactieken beter helemaal achterwege laten. Iemand die hard to get speelt maakt zichzelf dan minder aantrekkelijk, omdat hij te veel ‘partnerkwaliteiten’ bevat. De voorkeur voor een wilde nacht gaat naar iemand die juist makkelijk te krijgen is.

Bron VICE | Beeld Sanoma Beeldbank