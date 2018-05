Harry en Evelien zijn dertig jaar geleden gescheiden: ‘Zij heeft geen recht op mijn pensioen’

Harry en Evelien zijn dertig jaar geleden gescheiden. Evelien heeft hun drie kinderen opgevoed en kon daardoor niet fulltime werken. Harry heeft altijd alimentatie betaald voor de kinderen, tot de laatste het huis uit ging. Nu heeft hij van zijn pensioenfonds gehoord dat ook een deel van zijn pensioen naar Evelien gaat. Daar heeft hij moeite mee.

Harry: ‘Over een half jaar ga ik met pensioen. Ik kijk er enorm naar uit. Lesgeven is heel leuk hoor, maar op een gegeven moment heb je het allemaal wel gezien. Ik verheug me op de vrije tijd en mijn vrouw en ik waren van plan om veel te gaan reizen. Helaas kreeg ik vorige week een brief van mijn pensioenfonds die mij nogal onaangenaam trof. Het blijkt dat mijn ex-vrouw en ik, we zijn dertig jaar geleden gescheiden, ooit hebben afgesproken dat zij recht heeft op een deel van mijn pensioen. Ik vind dat ongelooflijke flauwekul, want we zijn maar vijf jaar getrouwd geweest. Ik heb altijd alimentatie betaald voor de kinderen en ik heb hun studie gefinancierd. Sinds de jongste een baan heeft, is dit wel gestopt.

Uit mijn tweede huwelijk heb ik twee kinderen die op het punt staan om te gaan studeren. Het geld van mijn pensioen heb ik hard nodig om hen op weg te helpen. Ik heb mijn ex daarover benaderd, gevraagd of ze ook niet vindt dat het tijd wordt dat ze op eigen benen gaat staan, maar dat weigert ze. Het argument van mijn studerende kinderen kon haar evenmin overhalen. Mijn vrouw en ik hadden ons erg verheugd op de reizen die we zouden gaan maken, maar dat kan nu allemaal niet doorgaan. En dat allemaal om een afspraak die ik meer dan dertig jaar geleden in al mijn argeloosheid heb gemaakt. Kan ik daar niet onderuit?’

Evelien: ‘Harry vergeet te vertellen dat hij in de vijf jaar dat we bij elkaar waren wel drie kinderen op de wereld heeft gezet. Na zijn vertrek heeft hij amper meer naar ze omgezien. Ja, hij heeft alimentatie betaald en hij heeft ook bijgedragen aan hun opleiding, maar van de afspraak dat ze de helft van de tijd bij hem zouden wonen is niets terecht gekomen. Eerst had hij het te druk met zijn werk, toen kwam die nieuwe vrouw, toen kreeg zij kinderen van hem. En voor die van ons was geen plaats. Dus moest ik in mijn eentje drie kinderen opvoeden.

Ik had net mijn opleiding tot cardioloog afgerond toen ik met Harry trouwde en het was de bedoeling dat hij huisman zou worden. Maar toen hij me met de kinderen liet zitten, heb ik mijn carrière moeten opgeven. Want een fulltime baan als specialist en de rol van alleenstaande moeder van drie jonge kinderen, dat gaat niet samen. Ik vind het jammer dat ik die kant van mezelf niet heb kunnen ontwikkelen. Maar goed, de tijd met de kinderen was ook fijn en het zijn drie prachtige mensen geworden. Toen de jongste naar de middelbare school ging, heb ik een cateringbedrijfje opgezet om mezelf te bedruipen, maar dat is geen vetpot. Ik kan er niet van sparen, ik heb geen pensioen opgebouwd en het is ook geen werk waar ik tot mijn tachtigste mee door kan gaan. Ik vind dat ik recht heb op dat pensioen. Ik heb immers zijn kinderen opgevoed.’

De Mediator: ‘Het is lang geleden dat jullie deze afspraken hebben gemaakt. Jullie kijken ieder, uiteraard, verschillend terug op hoe de afgelopen dertig jaar is verlopen. De overeenstemming is wel de zorg voor een inkomen na pensioen. Blijkbaar is dat ook de intentie geweest van de afspraak indertijd: ‘gelijke monniken gelijke kappen’. Ieder heeft iets geïnvesteerd of ingeleverd in de 5 jaren die jullie getrouwd zin geweest. Wel vervelend Harry dat je er nu mee geconfronteerd wordt en je een reislustig leven nu aan je voorbij moet laten gaan door een afspraak die in het verleden is gemaakt. Ieder heeft het wrange gevoel ten opzichte van de ander veel gedaan te hebben voor de kinderen.

Evelien heeft de zorg grotendeels gehad en Harry heeft financieel zijn bijdrage geleverd. Beiden hebben jullie hard moeten werken om het rond te krijgen in jullie gezinnen. Een tegenvaller dan ook als je nu kijkt hoeveel je dan eigenlijk overhoudt aan pensioen. Dat geldt voor jullie beiden, waarbij de zorg komt of je wel voldoende hebt. Als je terug gaat naar de oorspronkelijke gedachte zou je kunnen zeggen dat het reëel is om de afspraak na te komen, in tegenstelling tot de huidige gedachte dat het niet eerlijk zou zijn. Je hebt dit nu ter sprake gebracht Harry, en Evelien heeft er op gereageerd. Nu is het zaak om dit gesprek samen voort te zetten. Dat zou in ieder geval het wrange gevoel van ongelijkheid kunnen verminderen na 30 jaar. Dan kun je daarna altijd nog kijken wat je samen afspreekt. Wat ik jullie als laatste nig wil meegeven: het gaat ook hier over geld, haal er een mediator bij! Dat praat een stuk meer ontspannen in een gespannen setting.

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



Esther: ‘Ik heb er geen energie meer voor’

Mary: ‘Mijn zoontje wil dat wij allebei op zijn verjaardag zijn’

Het niet eens worden over de opvoeding: ‘Mijn ex houdt onze kinderen klein’

Is een ouderschapsplan echt nodig?

Sandra en Jorien zijn uit elkaar gegroeid: ‘Ze leeft erg in haar eigen wereldje en daar laat ze mij niet in toe’

Mijn ex wil van het co-ouderschap af: ‘Dan kan ik nooit meer iets leuks met ze doen’

Ellen wil scheiden van Bert: ‘Ik denk dat hij de scheiding zo lang mogelijk probeert uit te stellen’

Patrick en Elly gaan scheiden: ‘Ze is behoorlijk over de grens gegaan’

Kiki: ‘Mijn ex praat met haar nieuwe partner over mij’

Elisa wil langer met de kinderen op vakantie maar haar ex is tegen: ‘Ik vind het heel sneu voor de kinderen’

Beeld Shutterstock