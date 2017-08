Heb jij net zoveel seks als anderen? Check het met de sekscalculator

Misschien doe je het twee keer per maand, of wie weet heb je elke week wel meerdere avontuurtjes tussen de lakens. Iedereen moet lekker doen waar ie zich zelf goed bij voelt, maar tóch is het soms interessant om te weten of je net zoveel seks hebt als andere mensen. Daar kan je nu gemakkelijk achter komen.

Op de website Slate staat een zogenaamde ‘sekscalculator’ waarmee je kan uitrekenen of je meer of minder seks hebt dan anderen.

In de calculator vul je in hoe oud je bent, hoeveel seks je het afgelopen jaar hebt gehad en of je een vaste partner hebt of niet. Je krijgt direct te zien waar je staat op seksgebied ten opzichte van andere mensen.

De sekscalculator gebruikt gegevens die de afgelopen veertien jaar zijn verzameld. Door middel van de rekenmachine werd al duidelijk dat er in 2010 een stuk minder werd gesekst dan in 1990. Interessant!

Klik hier om uit te rekenen hoe het met jouw seksfrequentie staat.

Bron Cosmopolitan | Beeld Shutterstock