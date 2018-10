Heb jij op dit gekke tijdstip vaak zin in seks? Je bent niet de enige

Al spelen seksscènes zich meestal ’s ochtends of ’s avonds af; dat is gek genoeg niet per se het tijdstip waarop de meeste mensen zin hebben in een partijtje ‘schaken’.

Midden op de dag, om kwart voor drie ’s middags hebben de meeste mensen zin in wat actie. Dat blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse site voor seksspelletjes. Over het algemeen merken mensen drie keer per dag bewust op zin te hebben in seks.

Dit werkt altijd

Heb jij wel zin, maar is je partner minder in de mood? Een kus in de nek is voor veel mensen een goede stemmingmaker. Ook vindt driekwart van de ondervraagden het fijn als hun partner ze verbaal aanmoedigt in bed. Iets dus om in het achterhoofd te houden bij de volgende ronde tussen de lakens.

Bron: Libelle/Daily Mail | Beeld: iStock