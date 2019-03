Heeft je lover een buikje? Dan zegt het dit over jullie seksleven

Seks met je lover (of ex) die een buikje heeft? Doe het! Is je (bed)partner wat onzeker over zijn buikje of zit jij aan z’n kop te zeiken dat-ie wat moet doen aan die kerstkilo’s met een verlengsnoer? Kap ermee, beiden. Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat mannen met een buikje een betere bedprestatie afleveren dan mannen met een afgetraind lijf.

Het is dus misschien leuk om tegen aan te kijken, liggen is overigens ook niet megalekker (hard!). Maar in de slaapkamer (of op het aanrecht, in de douchecabine of in de auto) kan je beter een man zonder sixpack hebben. En dit is waarom:

1. Ze hebben een langer uithoudingsvermogen

Uit het onderzoek bleek dat de mannen met een afgetraind lijf juist meer last hadden van seksuele problemen dan mensen met een hardnekkig buikje. Mannen met een buikje hielden het tijdens het onderzoek ongeveer zeven minuten vol, terwijl de afgetrainde mannen het na twee minuten al aardig moeilijk kregen tijdens de conditietesten. Interesting.

2. Bepaalde hormonen stellen automatisch hun orgasme uit

Het blijkt dus dat hoe groter de buik van de man is, hoe meer estradiol er in het lichaam wordt aangemaakt. Doordat dit hormoon bij mannen die iets dikker zijn meer aanwezig is, raakt de hormoonbalans van slag, waardoor het orgasme langer wordt uitgesteld. En dat willen we! Die buik moet wel een buikje blijven.

3. De welbekende love handles geven extra houvast

Als vrouw vind je love handles bij jezelf niet zo leuk, maar de meeste mannen vinden ze juist wel fijn. Lekker! Dit geldt dus ook andersom. Een buikje zou voor extra houvast zorgen en voelt daarbij zachter en daarmee sensueler aan voor ons vrouwen.

Try before you die!

Bron: Metro UK | Beeld: iStock