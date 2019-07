Heeft voormalig Tempa-verleidster Danique een relatie met deze Ex on the Beach-ster?

Dat Temptation Island en Ex on the Beach regelmatig een overlap hebben, is inmiddels geen verrassing meer. Mezdi spoelde aan als ex en de knappe Lie is nu te zien als verleidster. Maar ook op liefdesgebied mengen de twee werelden met elkaar.

Deze keer zijn het Danique en Renan die het wel heel gezellig lijken te hebben met elkaar. De roodharige (inmiddels kleuren haar lokken roze) verleidster wist in het vorige seizoen van Temptation Island VIPS het Donny Roelvink erg moeilijk te maken. De twee zagen elkaar nog na het programma, maar uiteindelijk is het niks geworden.

Man met de ketting

En nu zou Danique dus samen met Ex on the Beach-ster Renan een setje vormen. De twee leerden elkaar kennen tijdens opnames voor een clip van Elias, je weet wel, ‘de man met de ketting’. Wanneer ze op de rode loper samen gespot worden, lijken ze tot over hun oren verliefd op elkaar. Kusjes worden uitgewisseld en beiden geven aan interesse te hebben in de ander.

Een ware Temptation

In een interview met Shownieuws verklapt de Belg dan ook dat Danique zeker zijn Temptation zou zijn geweest als hij mee zou hebben gedaan vorig seizoen. Maar oh jee: de verleidster heeft andersom nog nooit ook maar iets van EOTB gezien. Toch vindt ze hem zeker wel een knappe jongen. Een relatie? Dat is het zeker nog niet. Ze kennen elkaar op dat moment nog maar drie uur, zo geven ze aan. To be continued…

