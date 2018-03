Heftig: Temptations Daniëlle kreeg te horen dat Mezdi nóg twee relaties had

Al vanaf het eerste kampvuur van Temptation Island was Daniëlle het vertrouwen in ‘haar’ Mezdi kwijt. Hij trapte direct in de spelletjes van de verleidsters, wat Daniëlle ontzettend kwetste. Inmiddels is het koppel weer terug van het avontuur en is Daniëlle te gast geweest bij Goedele Liekens.

In het programma Goedele op Top vertelt Daniëlle dat ze te horen heeft gekregen dat (haar vriend? Of inmiddels ex?) Mezdi nog twee relaties had tijdens die van hen. Of ze deze geruchten gelooft? ‘Als je de foto’s ziet wel’, aldus de verdrietige Daniëlle.

Toch houdt ze nog steeds van hem. ‘Ongeacht alles wat ik gezien heb. Dat gaat niet zomaar over’, zegt ze. ‘Je kunt niet zeggen: vandaag even niet. Ik hou oprecht van hem. Ondanks alles wat hij doet en heeft gedaan.’

Misdragen

Mezdi en Daniëlle deden mee aan het avontuur van Temptation Island, omdat Mezdi zich in het verleden had misdragen. In de hoop om met een stabiele en sterkere relatie huiswaarts te keren, stapten de twee in het vliegtuig. Of dat gelukt is, moet nog blijken uit de volgende afleveringen van Temptation Island.

Bron HLN.be | Beeld RTL