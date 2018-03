Heidi Klum strikes again: het topmodel slaat opnieuw een jonge hunk aan de haak

Na haar relatie met de wereldbekende 55-jarige zanger Seal, met wie ze samen vier kinderen heeft, geeft Heidi Klum inmiddels de voorkeur aan wat jonger bloed. Het topmodel is namelijk opnieuw als een blok gevallen voor een jonge god. En ook dit keer is het geen onbekende. Haar nieuwe liefje is namelijk niemand minder dan Tokio Hotel-gitarist Tom Kaulitz.

Daarmee weet het model voor de zoveelste keer een jonge god aan de haak te slaan, aangezien de gitarist met zijn 28-jarige leeftijd een ‘paar jaar jonger’ is dan 44-jarige Heidi. De twee werden zoenend, en niet te vergeten stapelverliefd, gespot in Hollywood, waar Heidi op dit moment is voor opnames van een nieuw seizoen van America’s Got Talent.

Vrijgezellenleven

De romance tussen de twee komt enigszins wel als een verrassing. De blondine vertelde onlangs in The Ellen DeGeneres Show dat ze blij was met haar happy single life en dat ze genoot van alle vrijheid die het vrijgezellenbestaan met zich meebracht. Maar ja, ook zij weet: wanneer je eenmaal stapelverliefd bent, is dat het beste gevoel van de wereld. En dus is Heidi opnieuw van de markt.

Bron: Daily Mail | Beeld: ANP, Instagram