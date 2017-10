‘Ons seksleven is veranderd sinds we kinderen hebben’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Forummer Newspaper vertelt dat haar seksleven een dieptepunt heeft bereikt. Sinds zij en haar man kinderen hebben, hebben ze nog maar een keer per week seks. Ook mist ze de spanning en liefde in haar relatie. Newspaper wil weten hoe dit bij anderen is, en vraagt op het forum om tips.

Mabelle : ‘Ik heb weleens een tip van iemand gehad. Scheiden voor de jongste 8 is mag niet. Het is niet realistisch. Het zijn tropenjaren. Het is lastig om tijd voor jezelf en elkaar te hebben. En dat je seksleven dan even indut, is niet zo gek. Voor mij is het belangrijk dat je overal over kan blijven praten en dat je beide ook probeert om elkaar op te zoeken. Hier ook een ingedut seksleven. Minder tijd voor elkaar. Een keer per week vind ik nog netjes. En inderdaad dat is niet leuk. En we hebben het erover. Maar met twee kids onder 4 is het hier ook druk druk. Als over jaar niet is verbeterd willen we naar een ondersteuner van de huisarts die ook gespecialiseerd is op seksualiteit.’

Poldervrouw : 'Dit is normaal bij jonge kinderen. Komt wel weer teug. En regel eens weekendje weg. Kinderen bij oppas en boek hotel. Dan kan je er weer even tegen.'

Blondie456 : 'Ons seksleven was helemaal niet veranderd sinds de komst van een kind, maar wij hadden ook geen leven van rennen en vliegen, drukte en stress.'

Bombazijn : 'Heel herkenbaar dit. Ook twee jonge kinderen en ons seksleven heeft een tijdje helemaal stilgestaan. een keer per week vind ik al heel wat! Ik doe nu wel pogingen het weer wat leven in te blazen, en dat lukt ook wel, maar praktisch gezien zijn er gewoon niet veel momenten voor. Dat begeerd willen worden herken ik ook. Hier speelt ook onzekerheid wel mee, mijn lichaam is niet opgeknapt van twee zwangerschappen. Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben!'

: ‘Heel herkenbaar dit. Ook twee jonge kinderen en ons seksleven heeft een tijdje helemaal stilgestaan. een keer per week vind ik al heel wat! Ik doe nu wel pogingen het weer wat leven in te blazen, en dat lukt ook wel, maar praktisch gezien zijn er gewoon niet veel momenten voor. Dat begeerd willen worden herken ik ook. Hier speelt ook onzekerheid wel mee, mijn lichaam is niet opgeknapt van twee zwangerschappen. Fijn om te lezen dat ik niet de enige ben!’ Nirakkam: ‘Het gaat niet om de statistieken. Voor de een is een keer per week veel voor de ander weinig, ook al heb je kleine kinderen. Het gaat om het gevoel van intimiteit samen. Als jij voelt dat er iets mist dan helpt alleen samen tijd voor elkaar maken en praten.’

