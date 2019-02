10 jaar na He’s Just Not That Into You: de vijf liefdesadviezen die nu nog steeds gelden

Tien jaar geleden kwam He’s Just Not That Into You in de bioscoop. De hoogste tijd dus om de balans op te maken. Is het datingadvies uit de film nog steeds accuraat?

Woman don’t wait

He’s Just Not That Into You is een van die fijne films die het genre van de romcom’s deed pieken, zo’n tien jaar geleden. Dat lag aan verschillende dingen: topics als social media, texting en het onzekere bestaan tijdens daten kwamen voorbij. Én: de film sloot feilloos aan bij de Sex & the City tone of voice: vrouwen moeten niet (willen) wachten op mannen. Als een man niet belt, moet je daar ook niet op wachten. Punt.

Love can’t be forced

Tijdens de film – waarin onder meer Ben Affleck, Bradley Cooper, Drew Barrymore, Scarlett Johansson en Jennifer Aniston een rol spelen – worden de liefdesperikelen van verschillende vrijgezellen én koppels gevolgd. Ieder met hun eigen verhaallijn, maar wel met dezelfde boodschap: je bent beter af in je eentje dan in een ongelukkige relatie. En: je kunt liefde niet forceren. Vandaag de dag bevat He’s Just Not That Into You nog steeds vijf piekfijne regels voor de liefde:

Je kunt een relatie niet afdwingen

via GIPHY

Anna (Scarlett Johansson) is smoorverliefd op Ben (Bradley Cooper), maar Ben is getrouwd. Ze probeert daarom haar relatie met Conor te laten slagen, maar eigenlijk is ze not that into him. Uiteindelijk beseft Anna dat het beter is voor zowel haar als Conor om de relatie te beëindigen. Een les die voor ons allen geldt: een relatie krampachtig proberen in stand te houden omdat je denkt dat het zo hoort, is voor niemand goed. Het is oneerlijk tegenover jezelf én je partner.

Zeg niet ja op iedere man die avances maakt

via GIPHY

Gurlll, grow some selflove. Gigi (Ginnifer Goodwin) is in de film wanhopig op zoek naar anyone die met haar wilt daten. Maar zoals Alex (Justin Long) maar blijft herhalen in de film: je moet eerst van jezelf houden voordat je van iemand anders kan houden. Wees blij met jezelf, maak je niet druk om anderen en wees blij met waar je bent.

Liefde doet niet aan ultimatums

via GIPHY

Beth (Jennifer Aniston) wil graag trouwen. Maar haar partner Neil (Ben Affleck) ziet dat niet zitten. Hij denkt dat het huwelijk de liefde eerder kapotmaakt dan versterkt (en gezien het feit dat Bradley Cooper zijn bff is, heeft ‘ie niet een erg goed voorbeeld). Beth stelt hem een ultimatum. Ze gaan uit elkaar en Beth’s vader krijgt een hartaanval. Pas dan realiseert Beth zich dat ze niet zonder Neil kan. Dit besef had ook kunnen komen dankzij goede gesprekken, discussie en therapie, niet door het stellen van ultimatums. Les: grote verklaringen en ultimatums gaan niet over jullie, maar over jou.

Ga niet in zee met cheaters

via GIPHY

Luister naar je verstand! Het karakter van Bradley Cooper gaat uiteindelijk alsnog vreemd met Anna, omdat hij te bang is om zijn eigen vrouw te vertellen dat hij hun huwelijk moeizaam vindt gaan. En zeg nou eerlijk, wil je je inlaten met zo’n laffe man? Nope.

Leg je telefoon weg en praat met elkaar

via GIPHY

In de film leert Mary (Drew Barrymore) iemand kennen via MySpace. Ook stuurt ze berichtjes met iemand anders. Ze raakt bijna overwhelmed door alle mogelijkheden. Toch ontmoet ze haar ware in de echte – offline – wereld. En yes, we zijn inmiddels 10 jaar later en online daten is niet meer weg te denken uit onze wereld. Maar toch, het advies om face to face met elkaar te praten, in plaats van alsmaar appen of in elkaars bijzijn met je telefoon bezig te zijn, is nog steeds van harte welkom.

Kortom: de kernprincipes van He’s Just Not That Into You – hou van jezelf, wacht op de ware in plaats van op degene die nooit terugbelt en ga niet vreemd – gelden na tien jaar nog steeds.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.