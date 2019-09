Hét bewijs: Olcay deelt lieve foto met Ruud

Olcay Gulsen (39) en Ruud de Wild (50) zijn een paar maanden uit elkaar geweest, maar de twee zijn nu weer aan het daten. Ze doen het ‘rustig aan’, maar de liefde lijkt in ieder geval weer op te bloeien tussen de twee.

Love is in the air

Olcay deelde vandaag een lieve foto waarop ze samen met Ruud te zien is. ‘Coffee & Ruud de Wild’, schrijft Olcay. Onder de lieve selfie stromen de reacties binnen. Fans vinden het fantastisch de twee weer samen te zien. “Jullie zijn leuk saampjes”, reageert iemand. “Hè, hè”, grapt een ander. Patty Brard schrijft: “Fijn schat!” en ook Rossana Kluivert stuurt hartjes. Love is in the air!