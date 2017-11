Het is Singles Day! 5x de leukste cadeautjes voor jezelf

Vrijgezellen opgelet! Het is vandaag Singles Day, dé dag om te vieren dat je single bent. Hoe je dat het beste doet? Door iets leuks voor jezelf te shoppen natuurlijk.

Singles Day is overgewaaid uit China en is eigenlijk een soort anti-Valentijnsdag. Als gevolg van de eenkindpolitiek heeft het land een overschot van vrijgezelle mannen. Vier studenten kwamen daardoor op het idee om op 11-11 hun onafhankelijkheid te vieren. In Nederland zijn sommige webshops ook op Singles Day ingehaakt (en bieden daarom soms mooie kortingen aan!). Wij verzamelden de vijf leukste cadeaus voor deze dag.

Zodat je de lekkerste hapjes op tafel kunt zetten tijdens deze feestdag voor jou.

Kookboek The Party Edition van Rens Kroes € 19,99 (Bol.com)

Een mooi setje draag je júíst ook voor jezelf.

Beha € 28,09, slip € 14,40 (beide Hunkemoller)

Nieuwe sieraden zijn altijd een goed idee.

Ketting Zinzi € 38,92 (Bol.com)

Tijdens je Netflix-avondje wil je er natuurlijk wel comfi bij zitten.

Pyjama € 32,09 (Hunkemoller)

Bij een feestdag, horen bubbels. Toch?

Champagneglas van VIVO by Villeroy & Boch € 19,90 voor 4 stuks (Bol.com)

