Het kan gewoon: de beste seksstandjes als je last hebt van menstruatiekramp

Het is waarschijnlijk maar voor een select groepje: seksen als je ongesteld bent. Waar de meeste vrouwen moordneigingen moeten onderdrukken als een man avances maakt terwijl zij doodgaan van de pijn, zijn er ook die daar juist gretig op in gaan.

Waar we tijdens de menstruatie pijn hebben in ons lichaam, verschilt per persoon, zo stelt Dr. Jessica O’Reilly (van Sex With Dr Jess podcasts). De één heeft een zeurende onderrug, bij de ander zijn de schaamlippen rete-gevoelig, en weer een ander heeft vooral hoofdpijn (en die moordneigingen dus). Waarom je met zoveel pijn in vredesnaam seks zou willen hebben? Volgens Dr Jess kan seksuele bevrediging de krampen verzachten.

(S)lome seks

Veel vrouwen geven aan dat hun baarmoederhals gevoelig is tijdens of net voor de menstruatie. Dat betekent dat (sex wise) je het beste voor standjes kunt kiezen die wat minder ‘wrijving’ veroorzaken. Daarnaast zul je misschien voorkeur hebben voor wat lomere seks(posities). Op de onderstaande manieren is seksen nog steeds fijn, ook als alles down under verkrampt is als de hel:

Forward facing spoons

Hierbij lig je met je gezicht naar elkaar toe. Om hem te helpen, kun je één been over zijn heup leggen. Deze positie zorgt ervoor dat hij niet te diep in je kan komen, maar geeft wel veel intimiteit omdat jullie elkaar steeds aankijken.

De slang

Dit is een topstandje voor het krijgen van een orgasme. En als je menstruatiepijn hebt, is dit een hele fijne positie omdat je lekker lui op je buik ligt. Je partner ligt bovenop je en komt dus vanachter bij je naar binnen.

Ouderwets lepeltje-lepeltje

Doordat hij achter je ligt, hebben jullie ‘full body contact’. En dat zorgt ervoor dat je bloeddruk afneemt, je je veilig voelt en dus je stresslevel omlaag gaat. Of je krampen ervan overgaan is de vraag, maar in ieder geval voel je je zo comfortabeler. Daarnaast is dit een positie waarbij jij als ‘kleine lepel’ niet zoveel hoeft te doen. En da’s best fijn, als je ongesteld bent.

Bron Hellogiggles | Beeld Shutterstock