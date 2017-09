Een slechte band met je stiefdochter: ‘Het loopt al jaren niet tussen mij en de dochter van mijn man’

Ciska en Harm zijn al samen sinds de dochter van Harm 2 jaar oud is. Inmiddels is ze 15, maar de band is nog steeds ronduit slecht. Het stel praat met een mediator om een oplossing voor hun problemen te vinden.

Ciska: ‘Het loopt al jaren niet tussen de dochter van mijn man en mij. Wij zijn al samen vanaf dat zij twee jaar is. Toen heb ik tegen mijn man gezegd dat hij vooral de aandacht aan haar moet besteden, omdat hij haar maar eens in de twee weken ziet en af en toe in de vakantie. Dat hebben we ook zo gedaan en dat ging in principe goed, totdat zij een jaar of zes was. Het viel mij op dat zij langs mij heen praatte, niks meer aan mij vroeg en mij verstootte ten op zichte van mijn man. Op de momenten dat zij bij ons was, was er geen ruimte voor mij. Mijn man en zijn dochter trokken samen op, gingen er samen op uit en ik werd in het geheel vergeten. Ik wilde de band met haar herstellen, door wat meer qualitytime te creëren, maar zij liet mij niet meer toe. Ik weet nog goed dat ik een cadeautje voor haar had gekocht, gewoon omdat ik het leuk vond en haar wilde verrassen. De reactie was enorm pijnlijk, ze vond het niet mooi en wilde het niet aannemen. Sindsdien heb ik ook een schild om mij heen gebouwd en is het voor mij klaar. Er is een vorm van jaloezie ontstaan, omdat mijn man haar alle aandacht geeft als zij er is. Er is geen ruimte voor mijn gezelschap. Ze zegt niks tegen mij en ik ook niet tegen haar, gewoonweg omdat ik niks normaals over mijn lippen krijg. In de weekenden werk ik en ik wil ook niet dat zij er is als ik een weekend niet werk. Het verpest voor mij alleen maar de sfeer.’

Anne wil best vaker langskomen, maar dat wil mijn vrouw niet

Harm: ‘Ik vind het vreselijk dat mijn dochter het niet kan vinden met Ciska. Dagelijks bedenk ik mij hoe ik deze situatie nu kan oplossen. Al 14 jaar is het een strijd tussen die twee. Wat kan ik doen? Het is kiezen tussen twee kwaden. Anne zou best vaker langs willen komen, maar dat wil mijn vrouw niet. Zij kan vrijwel niks van haar hebben. Waarom niet, dat is mij niet helemaal duidelijk. Het klikt niet tussen hun, meer kan ik er niet uit halen. Ik wil beide niet kwetsen, maar weet er geen raad mee. Wat ik vooral niet wil is één van de twee kwetsen door bijvoorbeeld uitsluiting. Als ik mijn dochter niet toelaat als mijn vrouw thuis is, dan geeft dat voor mij een naar gevoel, maar ook als ik tegen mijn vrouw moet zeggen dat dit toch echt niet langer gaat zo. Tot op de dag van vandaag heb ik gewoonweg nog steeds geen oplossing.’

Ze doet vaak lelijk tegen mij, vooral als papa er niet bij is

Anne (15): ‘Van mijn eerste levensjaren kan ik mij niet zo heel veel meer herinneren. Wel kan ik mij de momenten herinneren dat het niet goed gaat tussen Ciska en mij. Ik heb het gevoel dat ik niet welkom ben in mijn eigen huis, waardoor mijn tweede huis niet voelt als thuis. Daardoor ga ik bij mijn vriendinnen slapen, terwijl mijn huis een paar honderd meter verderop staat. De sleutel van het huis krijg ik niet, omdat wij elkaar dan kunnen tegenkomen. Ze doet vaak lelijk tegen mij, vooral als papa er niet bij is. Dan krijg ik opmerkingen naar mij toe zoals: ‘je moet mij al niet sinds je twee bent’ of ‘ik heb mijn werkweekenden op jou afgestemd, zodat wij elkaar niet hoeven tegen te komen’, dat vind ik ergens niet normaal. Ik weet ook niet wat ik er mee moet. Wel heb ik tegen haar gezegd dat ik toch niet weet wat ik deed toen ik twee jaar was, dan reageert zij daar verder niet op. Mijn moeder vertelt het weleens tegen papa over de dingen die ik met haar meemaak, maar ik wil hem daar eigenlijk niet mee lastig vallen. Ik zie ook dat hij het er moeilijk mee heeft en ik hou heel veel van hem. Dat zij bij hem is neem ik maar voor lief. Nu ik 15 ben zou ik van school uit met mijn vriendinnen kunnen meefietsen en wat vaker langs kunnen komen, maar omdat het niet klikt tussen haar en mij, is dat dus geen optie. Ik weet niet zo goed wat ik hier aan kan doen.’

Mediator: ‘Voor een goede relatie is het van belang dat ieder zijn of haar aandeel hierin neemt. De oorzaken voor de slechte verhoudingen zijn nogal divers. De scheiding van de ouders heeft op Anne en op haar ontwikkeling een groot effect. Dat er ook nog eens een stiefouder bij komt, maakt het nog complexer. Het is niet ingewikkeld omdat we niet willen, maar omdat we vaak niet weten hoe het komt dat er vervelende situaties ontstaan. Ieder mens ontwikkelt zich door het leven heen. De situaties die voorkomen in je leven vragen om aandacht. Hoe jong of hoe oud je ook bent. De manier waarop je met één van die situaties omgaat, bepaalt voor een deel ook de manier waarop je met je omgeving omgaat. De vader en de dochter gaan goed met elkaar om en de stiefmoeder staat gevoelsmatig buiten de kring. Dit komt heel vaak voor. Hoe goed de band ook is. De autoriteit van de stiefmoeder wordt slecht geaccepteerd. Nog erger is het voor stiefvaders, maar, het is inderdaad zo dat kinderen hier slecht mee omgaan. Probeer dit niet snel middels een gesprek op te lossen. Daarvoor is tijd nodig. Het eerste gesprek zal veel meer gaan over het luisteren naar elkaars verhaal, zodat daarna ruimte ontstaat om werkelijk begrip te hebben voor elkaars houding. Als dat lukt is er een grote stap gezet. Het is belangrijk om iemand anders dan jullie zelf het gesprek te laten begeleiden. En, ik kan het niet genoeg benadrukken: jullie maken alle drie onderdeel uit van deze situatie en leveren dus ook alle drie een bijdrage om met elkaar in beweging te komen.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

