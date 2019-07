Het perfecte datingprofiel laat top-tot-teen-foto’s zien en heeft geen filters

Het maken van een profiel op een datingssite is voor veel mensen een behoorlijke klus. Toch is hetgeen je over jezelf zegt niet perse belangrijk, maar wel hóe je het brengt. Zo onderzocht een datingsexpert. Bestaat een perfect datingprofiel? Dat is de vraag. Maar een filter-foto van Snapchat? Dat is not done.

Datingexpert James Preece en Carphone Warehouse deden in Engeland onderzoek naar wat er voor zorgt dat iemand online ons hart sneller doet kloppen. Humor is daarin een belangrijke factor. Maar, (mannen ;-)), pas op met te grappige grollen. Op schunnige moppen zitten de online liefdeszoekers niet te wachten. Maar een beetje sarcasme en zelfspot, daar lusten we wel pap van. En pas op (vrouwen ;-)) met het gebruik emoji’s. Ze kunnen namelijk verkeerd worden geinterpeteerd (het aapje dat zijn ogen afdekt kan voor jou iets heel anders betekenen dan voor een ander), en heel passend vindt 80% van de ondervraagden het ook niet.

Laat dat lekkere filtertje

Dan wat betreft de foto’s. Doe het niet. Kies als je door je fotobibliotheek scrollt niet voor de Snapchat en Instagram foto’s met filter. Je weet wel, de kiekjes waar wat vlindertjes boven je bol vliegen, of er konijnenoren uit je hoofd komen? We snappen het wel: die foto’s bevatten naast het extra kunstwerkje rondom je, ook een extra laag mascara en zo’n leuke ‘wing’ boven je ogen die je zelf nooit voor elkaar krijgt. Zo sta je er in eigen ogen misschien net knapper op. Maar potentiële partners vinden het prut, 87% geeft aan niks om die filters te geven. We willen echt, authentiek, en het liefst ook zoveel mogelijk van onze levenspartner in spé kunnen zien. Dus van top-tot-teen-foto’s zonder filter: een dikke vette ja.

Bron: HLN.be | Beeld: Pexels – rawpixel.com