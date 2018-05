‘Het snuiten van je neus vergroot je kans op een orgasme’

Dit is wat we ondertussen weten over een vrouwelijk orgasme: penetratie is niet alles, voorspel is essentieel en het stimuleren van de clitoris is veel belangrijker dan het ouderwetse penis-in-vagina. Maar er is belangrijk nieuws: als we een orgasme willen krijgen helpt het om onze neus te snuiten voor de seks.

Hoe dat kan? Uit een onderzoek van de Technische Universiteit Dresden, Duitsland, kwam naar voren dat vrouwen met een sterker reukvermogen eerder een orgasme kregen dan vrouwen die een minder goede neus hadden. Onderzoekers vroegen aan zeventig jongvolwassen vrouwen hun seksleven en hun reukorgaan punten te geven.

Zij vonden uit dat zes van de zeven vrouwen die aangaven een goed reukvermogen te hebben meestal klaar kwamen. Daar tegenover gaf maar één op de zeven vrouwen met een minder reukvermogen aan vaak een orgasme te hebben.

Feromonen

Een verklaring hiervoor is dat vrouwen die beter kunnen ruiken ook meer feromonen kunnen onderscheiden die vrij komen bij de seks. Psychotherapeut Phillip Hodson vertelde aan The Sun: “De ondervindingen wijzen uit dat een verkoudheid ervoor zou zorgen dat het moeilijker is om opgewonden te raken. Het snuiten van de neus zou een goede strategie zijn.”

Voordat je naar de winkel rent om zakdoeken in te slaan is het goed om een paar kanttekeningen bij het onderzoek te plaatsen. 1) Het onderzoek is gehouden onder zeventig vrouwen, dat is vrij weinig. 2) Er is niets bekend over bijvoorbeeld de leeftijd en relatiestatus van de vrouwen die meededen. 3) De lijst is individueel ingevuld en het zou dus kunnen dat vrouwen die zelfverzekerder waren over hun reukvermogen dat ook waren over hun orgasmes.

Maar het is in ieder geval de moeite waard om te proberen, niet? Al werkt het alleen maar vanwege het placebo-effect.

Bron: Metro.uk | Beeld: iStock