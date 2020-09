Hey big spender: hoe duurder je huwelijk, hoe groter de kans op een scheiding

Voor je grote dag heb je kosten nog moeite gespaard. Ja, het kost wat, maar dan heb je ook wat. Toch blijkt nu dat al deze big spending je nog weleens duur kan komen te staan. Hoe meer je namelijk uitgeeft aan je huwelijk, hoe groter de kans op een scheiding.

Lees ook:

Besparen op je trouwfoto’s? Op deze manier kost het je veel minder geld

Dat is niet zomaar verzonnen, maar dat wijst een nieuwe studie uit van de economisch professoren Andrew Francis-Tan en Hugo Mialon. Hiervoor werden wel 3.000 getrouwde koppels ondervraagd en wat blijkt: er zijn toch wel wat aspecten die de kans op een scheiding vergroten.

Huwelijk scheiding

En ja, helaas als je veel geld hebt uitgegeven: maar een dure bruiloft loopt eerder uit in een liefdesbreuk dan een goedkopere. Maar ook de kosten van een verlovingsring speelt een grote rol. Heb je daar meer dan €1.700 euro voor betaald? Ai, dan zou het zomaar eens mis kunnen lopen. Volgens de wetenschap dan hè!

Andere redenen

Maar ook de focus op de buitenkant blijkt een rol te spelen. Mialon verklaart: ‘Bij de deelnemers was duidelijk te zien dat als het uiterlijk van de partner een belangrijke overweging was in de keuze om te trouwen, het huwelijk korter duurder.’ Waar je wel goed wat geld tegenaan kan gooien? Je huwelijksreis! Door hier niet op te besparen, zul je juist wél weer langer bij elkaar blijven. Op naar een tropisch eiland dus maar (na corona).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash