Hi hi happy ending: zo pak je een erotische massage het beste aan

In de categorie ‘fijn tijdverdrijf’: een erotische massage. Hoe je dat het beste aanpakt? Vijf tips.

Tekst: Kimberly Palmaccio | Beeld: Stocksy

Blij dat ik glij

Voordat je je handen in de olie doopt voor een geile glijpartij, is voorbereiding een vereiste. Een massage érotique valt of staat bij een middel dat goed glijdt. Let bij het kiezen van de massageolie op de bestandsdelen. Kies bij voorkeur een olie op natuurlijke basis, dat is voor de edele delen het fijnst. Glijmiddel op waterbasis is smaakneutraal, wat vooral prettig is bij orale seks. Maar de crème de la crème is een glijmiddel op siliconenbasis, die je ook als massageolie kunt gebruiken. Het plakt niet, is zijdezacht en trekt na gedane zaken lekker in.

Tip: warm de olie op voor extra genot.

In the mood- moetjes

Goed. De olie staat op het vuur, het sfeertje zit erin. Dim – voor extra ambiance – het licht, steek wat kaarsen aan en zet een fijne playlist op. De afspeellijst Bedroom jams op Spotify is hiervoor een goede keus. Zelf een zwoele lijst samenstellen? Dan mogen de hits One dance van Drake en Don’t van Bryson Tiller niet ontbreken. Trek een mooi setje aan, en doe na het douchen zachte bodylotion op. Alles om je partner te laten popelen.

Tease to please

Voordat je je op de penis dan wel clitoris stort, geef je elk deel van het lichaam aandacht. Sla geen plekje over en besteed extra tijd aan de erogene zones. Maak bijvoorbeeld rondjes met je hand-palmen en oefen druk uit met je duimen (van beneden naar boven). Hierna richt je je aandacht op zijn/haar geslachtsdeel. The heat is on!

Clitjes en datjes

First things first: giet opnieuw wat massageolie over haar private parts en begin met het masseren van haar benen, dijen en schaamlippen. Zo kun je langzaam naar de clitoris toewerken en die met een zachte cirkelbeweging stimuleren. Wissel de beweging af met bijvoorbeeld ‘de schaar’ (clitoris tussen wijs- en middelvinger en van boven naar beneden bewegen) of de kloptechniek: langzaam op de clitoris drukken, weer loslaten en dit herhalen. Breng voor extra genot een vinger bij haar naar binnen zodat je de G-spot stimuleert.

Stijf bovenaan

Drie technieken voor een massage bij mannen: ‘de citruspers’, ‘vuurtje maken’ en ‘het ringetje’. Om met de eerste te beginnen: je hebt vast weleens een vers sapje met een handpers gemaakt. Precies die beweging maak je (met lekker veel glijmiddel) bij de penis. Dat gaat zo: leg je hand op zijn Il Stivo zodat zijn eikel het midden van je hand raakt. Draai vervolgens langzaam rondjes. Met de andere hand maak je een lichte op-en-neer-beweging. ‘Vuurtje maken’ spreekt ook voor zich: plaats je ene hand aan de ene kant van zijn penis en je andere aan de andere kant. Hou je handen recht en beweeg ze – alsof je een vuurtje maakt – naar voren en naar achteren. Tot slot ‘het ringetje’, dat gaat als volgt: leg de top van je wijsvinger op je duim en maak een rondje met deze twee vingers. Plaats het rondje om zijn penis en beweeg van boven naar beneden. Als hij bijna klaarkomt, leg je de aandacht vooral op de top. Kleine, snellere bewegingen worden in dit stadium zeer gewaardeerd!

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 35-2018. De editie ligt in de winkel t/m 4 september. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

P.S: VIVA goes digital! Ga naar VIVA.nl/scan en scan de nieuwste VIVA met je telefoon. Dan shop, lees en ontdek je nóg meer.