Wat? Hier liegen mensen het vaakst over tijdens eerste date

Tijdens een eerste date wordt vaak alles nét iets rooskleuriger verteld. Je wil immers zo leuk mogelijk overkomen. Soms betekent dat alleen wel dat er een leugen bij insluipt. Waar mensen het vaakst over liegen?

Uit cijfers blijkt dat maar liefst 86 procent van de vrijgezellen liegt op een eerste date. Mediamerk Lifehunters zocht uit waar singles dan over liegen door 5.500 singles te ondervragen. Wat blijkt? Een leugen over het aantal bedpartners staat met stip op nummer één met 24 procent. Mannen hebben hierbij de neiging om te overdrijven en een hoger aantal te noemen, vrouwen beweren daarentegen juist dat ze minder bedpartners hebben gehad dan in werkelijkheid.

Dateverleden

Het liegen over het aantal bedpartners wordt gevolgd door leugens over het dateverleden (17,6 procent). Zowel mannen als vrouwen zouden op een eerste date liever voor zichzelf houden met wie ze gedatet hebben. Begrijpelijk?

Bron Grazia | Beeld iStock