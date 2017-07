Hieraan denkt hij wanneer hij masturbeert

We hebben het ons allemaal weleens afgevraagd: waaraan denkt onze partner wanneer hij masturbeert? Misschien heb je het hem zelfs weleens gevraagd.

Erotische groothandel Lovehoney was ook benieuwd en vroeg 4.500 mensen naar hun seksuele fantasieën. Daar kwam deze top 5 uit.

Goed nieuws: het merendeel (69 procent) van de mannelijke respondenten fantaseert gewoon over zijn huidige partner wanneer hij met zichzelf speelt. Nergens om ons druk over te maken dus. Of toch wel? Op de tweede plaats van fantasieën staat namelijk hun ex-partner…

Maar voordat we met onze vinger gaan wijzen: ook 48 procent van de vrouwen denkt vaak aan hun ex tijdens het masturberen. Dat hoeft overigens helemaal niet slecht te zijn, legt seks- en relatiespecialist Tracey Cox uit. ‘Fantaseren over een ex geeft monogame koppels de mogelijkheid om het genot van seksuele experimenten te ervaren zonder de pijn van een gebroken hart achteraf. Veel mensen hebben het moeilijk met de voor- en nadelen van een monogame relatie tegen elkaar af te wegen. Een rijk fantasieleven kan de oplossing zijn om iedereen gelukkig te houden.’

Andere voorkomende gedachten tijdens zelfbevrediging zijn BDSM, porno en rollenspellen.

Bron HLN | Beeld Shutterstock