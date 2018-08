Hierom verandert je libido door de jaren heen

Je bent hoteldebotel verliefd, de seks is fan-tas-tisch (denk: veel, lang, lekker), lekker libido! Máár dit duurt helaas niet voor altijd. Dagelijkse dingen, zoals een hevige ongesteldheid, een lichte burn-out en/of een knallende ruzie met je geliefde, hebben negatieve invloed op je libido. En that’s not all, want je seksdrive verandert ook door de jaren heen.

Je libido vermindert vaak met de jaren. Als je net samenwoont seks je de sterren van de hemel. Maar nadat er bijvoorbeeld een baby wordt geboren, is die sekszin een stuk(je) minder geworden. En als die baby een broertje en/of een zusje krijgt heb je al helemaal geen tijd (dus: geen zin, puf) meer om het gemiddelde van drie keer per week seks aan te tikken.

Hoewel er geen gemiddeld libido bestaat, zijn er wél ‘trends’ in ons seksleven wanneer we 20, 30 en 40 zijn.

Je seksdrive in je twenties

Wanneer je in je twintiger jaren bent is je seksdrive op de top van zijn kunnen! Hoe dat zo? Je hebt mogelijk een nieuwe verkering, waarin het verlangen naar elkaar in het begin altijd groot is. Daarnaast spelen ook biologische factoren een grote rol. Wij mensen zijn van nature uit voorgeprogrammeerd om ons voor te planten en dat heeft een grote invloed op je libido wanneer je in de twintig bent.

Je seksdrive in je thirties

Dertig en een seksdipje? Geen paniek, je testosterongehalte daalt tijdens deze levensfase, waardoor ook je seksleven in negatieve zin beïnvloed kan worden. Daarbij is het ook zo dat men op deze leeftijd aan kinderen krijgen begint te denken. De combinatie van een flitsende carrière, het runnen van een huishouden met eventuele koters (en een hond) laten je vaak dodelijk vermoeid achter. Geen wonder dat je dan slapend en snurkend je nachten doorbrengt, in plaats van uren de liefde bedrijft op Sexual Healing van Marvin Gaye. Die. Goeie. Ouwe. Tijd.

Je seksdrive in je fourties

Twee woorden: hormonale veranderingen! Veel vrouwen komen in de perimenopauze (lees: laag libido, slecht humeur en emotioneel met een hoofdletter E). Maar er is ook goed nieuws, vrouwen die de veertig zijn gepasseerd hebben over all meer zelfvertrouwen omdat ze lekkerder in hun vel zitten. En dat is zichtbaar en merkbaar tussen de lakens.

Hoe oud je ook bent, dit zijn de grootste libido-killers (keep them in mind and out of your bedroom):

#1 Stress

Stress en seks, voor velen geen goede combinatie. Zonde! Wat dacht je van ontstressen met seks? Even nergens aandenken, wel klaarkomen. Heaven!

#2 Hét gevoel

Is het er nog, dat verliefde, verlangende gevoel? Grote kans dat ‘het gevoel’ minder intens is dan aan het begin van jullie verkering, logisch. Maar het is belangrijk dat jullie elkaar (zelfs na break up 6, een huilbaby en een verhuizing naar het Italiaanse Ollolai) nog steeds leuk vinden. Niet of bijna niet meer? Dan is seks dé manier om jullie vlammetje aan te wakkeren.

#03 Verwaarlozing

Jezelf verwaarlozen is funest voor je libido! Eet goed, beweeg veel: zorg een beetje goed voor jezelf. Wat je eet en hoe vaak je aan lichaamsbeweging doet heeft invloed op hoe vaak je zin hebt om ook in de slaapkamer nog wat calorieën te verbanden. Enne, dof je ook eens op: allereerst voor jezelf (omdat je het waard bent) en daarna voor je partner (omdat hij of zij het leuk vindt).

Bron: HLN.be | Beeld: iStock

