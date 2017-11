Hierom vinden vrouwen het niet erg om als single door het leven te gaan

Vooral mensen die al een lange tijd samen zijn met hun partner kunnen het zich soms lastig voorstellen wanneer vrouwen zeggen dat ze hartstikke blij zijn om als single door het leven te gaan. En helemaal niet op zoek zijn naar potentieel relatiemateriaal. Voor eens en altijd: single vrouwen zijn niét zielig.

Analysten van Mintel besloten verhaal te halen en ontdekten dat 61 procent van de single vrouwen blij is om vrijgezel te zijn, tegenover 49 procent van de alleenstaande mannen. Daarnaast bleek dat 75 procent van de vrijgezelle vrouwen in het afgelopen jaar niet actief bezig is geweest met het zoeken naar potentieel relatiemateriaal.

Focus op carrière

Waarom niet, vragen sommigen zich af. Volgens professor Emily Grundy heeft het te maken met het werk dat erbij komt kijken. ‘Het is bewezen dat vrouwen meer tijd besteden aan huishoudelijke taken dan mannen en het vergt ook veel van hun emoties’, legt ze uit aan The Telegraph. Daarnaast is het helemaal niet meer zo vreemd als single vrouw oud te worden; ook daarom zouden vrijgezelle vrouwen zich minder zorgen maken. Vroeger waren veel vrouwen gefocust op een leuke vent vinden en een goed huwelijk, nu staan een glansrijke carrière en geluk voorop – of dat nu mét of zónder man is.

Vrienden

Hoe het komt dat vrouwen minder problemen hebben een single bestaan dan mannen? ‘Vrouwen zijn vaak beter in socializen, contacten onderhouden met vrienden en waken voor hun mentale gezondheid’, aldus Grundy. ‘Mannen zijn sneller geneigd om een vrouw te zoeken die ze kunnen vertrouwen en waar ze op kunnen bouwen; vrouwen weten dat ze daar geen mannen voor nodig hebben maar ook bij hun vrienden terecht kunnen.’

Bron Metro UK | Beeld iStock