Hihihi: twitteraars vinden seksuele voorlichting bij Jinek maar ongemakkelijk

Seksuoloog Ellen Laan, journalist Emma Curvers en tamponondernemer Mariah Mansvelt Beck schoven aan tafel voor een goed gesprek over het vrouwelijk geslachtsorgaan. Een onderwerp waar nog flink wat kansen voor het grijpen liggen. Weet jij bijvoorbeeld het verschil tussen een vagina en een vulva? Ook andere termen zoals ‘de orgasmekloof,’ ‘Speen van de duivel,’ en ‘je clitoris in stelling brengen’ passeerden de revue.

Het treurig het ook is dat een gesprek over het vrouwelijk geslachtsorgaan voor zoveel ongemak zorgt, het levert wel een aantal grappige tweets op. Kijk, leer & lach!

Tjeetje, in de zeventiger jaren leerden we dit op school en van elkaar en hadden we ‘het rode boekje voor scholieren’. Wat is er sindsdien gebeurd🤣😀? #jinek

— R against D (@CornaDirks) 18 februari 2019