Hilarisch: Temptations Jeremy haalde van alles uit de kast om bij zijn Vanessa te kunnen zijn

Het avontuur op Temptation Island is bijna voorbij. Al kon het voor sommigen niet snel genoeg gaan. Zo miste de rasechte Rotterdammer Jeremy zijn ‘Vany’ zo erg, dat hij alles uit de kast haalde om haar toch even te kunnen zien. Alleen ging dat niet helemaal als gepland…

Hoe erg Jeremy het ook probeerde, zijn draai heeft hij nooit helemaal gevonden. Vanessa bleef maar door zijn hoofd spoken en het gemis werd met de dag erger. Jeremy deed dan ook iets wat tegen alle regels inging; hij besloot om in de nacht weg te sneaken om zijn grote liefde op te zoeken. De resorts van de twee groepen zouden namelijk niet heel ver uit elkaar liggen – op slechts 18 minuten loopafstand om precies te zijn – en naar verluidt makkelijk via de kust te bereiken. En dus trok hij de stoute schoenen – of in dit geval zijn badslippers – aan en trok hij er midden in de nacht op uit.

Richtingsgevoel

Een enorm romantisch gebaar, alleen liep het anders af dan gepland. Jeremy liep namelijk totaal de verkeerde kant op, waardoor hij na een uur lopen juist nog langer van zijn Vanessa verwijderd was. ‘Ik ben een keer midden in de nacht wel een uur weggeweest, lopen lopen lopen lopen. Uiteindelijk hoorde ik dat ik de verkeerde kant op was gelopen.’ En dus bleek zijn hardloopsessie van ruim een uur helemaal voor niets geweest te zijn. Al hopen we hierdoor nóg meer dat Jeremy en Vanessa het samen redden en ongeschonden het eiland verlaten.

