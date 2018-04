Ho eens even: Temptations Chloë had vlak ná het avontuur een relatie met deze verleider

Er zijn aanwijzingen dat Kevin en verleidster Chloë een relatie hebben overgehouden aan ‘Temptation Island’, maar – als ze écht samen blijken te zijn – dat is niet direct na de opnames gebeurd. Aan Goedele Liekens vertelt de verleidster namelijk dat ze vlak na het programma een relatie had met verleider Joshua. Ho… wát?!

Toen Chloë op de bank belandde bij Goedele Liekens in het programma ‘Goedele on top’, deed ze een boekje open. Ze verklapte dat ze een paar maanden een relatie had met Joshua, de verleider die Megan – de ex van Kevin (snap je) – om zijn vinger wist te winden.

Laatste avond

Op de laatste avond in Thailand – waarbij alle deelnemers en verleiders bij elkaar komen – zou de spanning hoog opgelopen zijn tussen Chloë en Joshua, terwijl ze eigenlijk gek was op Kevin. ‘Ik weet niet hoe dat gebeurd is’, vertelt Chloë. ‘Als de goesting (lees: lust) er is… Dat is echt raar, want ik ging sowieso nog afspreken met Kevin. Hij vond het dan ook echt pijnlijk. En Megan ook. Ze heeft daarom zelfs nog zitten huilen op het vliegtuig terug naar België. Het is trouwens niet bij die ene keer gebleven. Ik heb een relatie gehad met Joshua, tot december of zo.’

Meer dan friends with benefits

Chloë en Joshua waren dus meer dan friends with benefits, terwijl dat het enige was wat hij met Megan wilde zijn tijdens ‘Temptation Island’. Hoe je volgens Chloë een man kunt verleiden, maar ook bij je kunt houden? ‘Lekker eten, want liefde gaat door de maag’, aldus de verleidster. ‘En goede seks en grappig zijn.’ Zou Megan iets doen met dit advies?





