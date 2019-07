Hoe heter, hoe beter: stomende seks

Stomende seks tijdens een hittegolf? Why not? Voor deze vijf tips hoef je alleen je hoofd koel te houden.

Nat in bad

Ben jij de gelukkige eigenaar van een badkamer met ligbad? Vul het bad met lauw water en kniel erin met je gezicht richting de kraan. Breng vervolgens je bovenlichaam iets omhoog (hou de randen vast voor balans), zodat je partner achter je kan komen en je kan penetreren. En nu je toch in bad zit: pak de douche erbij voor extra clitorale stimulatie.

Simultaan solo

Als het tropisch warm is, wordt huidcontact al gauw te veel van het goeie. Je kunt er ook voor kiezen elkaar helemaal niet aan te raken. Ga in plaats daarvan tegenover elkaar zitten (op een lekker koele vloer, bijvoorbeeld) en deel je diepste fantasieën. Nog spannender: ga voor een portie simultaan masturberen. Sexy en dé gelegenheid om je partner precies te laten zien hoe en wat jij het lekkerst vindt.

Vriezer pleaser

Koel je partner letterlijk af met ijsblokjes. Zeker in de bloedhitte zorgt het contrast tussen heet en koud voor bijzonder erotische sensaties. Doe een ijsblokje in je mond voor je je partner oraal bevredigt of laat het ijskoude water over zijn of haar lichaam druppelen. Liefhebber van sekstoys? Leg ze vooraf een uurtje in de vriezer voor extra chills.

Liefde in de lucht

Had je toch al een ventilator aangeschaft om de broeierige temperaturen te kunnen doorstaan? Zet ’m op een stoel aan het voeteneind van het bed. Ga vervolgens recht voor de ventilator zitten en leef je samen uit. De koele lucht op jullie bezwete huid geeft een extra sensuele prikkel.

Opgewonden standjes

Als het kwik tot ongekende hoogte stijgt, kun je de good old missionarishouding beter laten voor wat ie is. Zo boven op elkaar wordt het al snel too hot to handle. Perfecte standjes zijn de reverse cowgirl, doggy style, de G-whiz (waarbij je partner voor je op de knieën gaat en jij je benen in zijn of haar nek legt) en de seated wheelbarrow (waarbij je partner op een stoel zit en jij op schoot gaat zitten met je handen op de grond).

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-28-2019. Dit nummer ligt t/m 16 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.