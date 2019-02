Flamoes, poenie, yoni: hoe noemen we de poes?

Geen woorden voor

Volgens Laurie Mintz, hoogleraar counseling psychology aan de University of Florida en auteur van A tired woman’s guide to passionate sex, is het belangrijk dat we vulva en vagina niet met elkaar verwarren. ‘De meeste vrouwen hebben stimulatie van de clitoris nodig om een ​​orgasme te krijgen en te veel vrouwen zeggen dat dat tijdens de geslachtsgemeenschap niet genoeg gebeurt. Het omhelzen van de onjuiste terminologie kan daarbij een rol spelen. Telkens wanneer we het woord vagina gebruiken als we eigenlijk vulva bedoelen, wissen we het gedeelte dat ons het meeste plezier geeft,’ aldus Mintz in The Huffington Post. Klinisch psycholoog Dr. Harriet Lerner gaat nog een stapje verder. In haar stuk ‘V’ is for vulva, not just vagina noemt zij het negeren van de clitoris en de schaamlippen ‘psychische genitale verminking’. Ze zegt: ‘Taal kan net zo krachtig en snel zijn als het mes van een chirurg. Wat niet wordt genoemd, bestaat niet.’ Jonge meisjes wordt niet geleerd om hun geslachtsdeel te benoemen. En waar geen taal voor is, daar kun je niet over praten, aldus Rutgers. ‘Of er worden woorden gebruikt die de lading niet dekken, zoals het eerder genoemde plasser, voorbips of spleetje. Het gevolg is dat meisjes niet leren om over hun geslachtsdeel te praten. En hoe kun je dan bijvoorbeeld aangeven dat er iets is gebeurd met je geslachtsdeel dat je niet wilde? Meisjes zouden daardoor minder zelfbewust en minder weerbaar zijn, nog voordat ze seksueel actief zijn.’ Ook seksuoloog Martha Lee is het eens met het belang van taal. In The Huffington Post benadrukt ze dat het belangrijk is om de juiste benamingen te gebruiken: ‘Als we de juiste termen niet kunnen gebruiken, hoe kunnen we onszelf dan uitdrukken aan onze partners of zorgverleners?’ Goeie vraag. Waarom distantiëren we onszelf van iets wat de helft van de wereldbevolking heeft? Waarom een nieuwe naam verzinnen, terwijl er al een naam is?