Belangrijk: zo houd je je seksspeeltjes het beste schoon

Laten we eerlijk zijn: een vieze handdoek gebruik je ook niet telkens opnieuw. Dit zou ook moeten gelden voor je seksspeeltjes. Sterker nog: het liefst was je die zelfs vaker. Hoe je dat het beste doet? We leggen het voor je uit!

Nog even over de waarom-vraag, want het antwoord daarop is belangrijk om te weten. Je speeltjes niet schoonmaken, maakt de kans op een schimmelinfectie groter. Al helemaal wanneer je het seksspeeltje niet alleen voor jezelf gebruikt. Zelfs wanneer je een condoom om het seksspeeltje heen doet, wil je het speeltje na gebruik wassen.