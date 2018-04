10 klassiekers van de Backstreet Boys op een rijtje

Hoera! De Backstreet Boys vieren vandaag hun zilveren jubileum. De band bestaat 25 jaar en dat vonden wij genoeg reden om 10 klassiekers uit het oeuvre van deze knappe mannen op een rijtje te zetten.

10. “Incomplete”

Dit was het laatste liedje van de band dat een grote hit werd in de Verenigde Staten. Met het pianonummer lieten de Backstreet Boys een meer volwassen geluid horen. De vraag of dit nou wel of niet een goede stap was, weet fans tot op de dag van vandaag te verdelen.

9. “I’ll Never Break Your Heart”

Deze R&B-ballad die uitkwam op het debuutalbum van de band liet alle vrouwen wegsmelten. De zachte vocalen die gepassioneerd de liefde bezingen komen in geen enkel ander nummer zó goed uit de verf.

8. “The One”

Deze single, geschreven door Brian Littrell en Max Martin, belooft al onze pijn weg te nemen. En dat doet het zeker. Wie het presteert om stil te blijven zitten tijdens dit nummer, verdient een medaille.

7. “Larger Than Life”

Met deze shout out naar de fans bedankte de band voor het ongelooflijke (en welverdiende) succes van de Backstreet Boys. Het werd een van de grootste hits van het album Millennium.

6. “All I Have to Give”

“Without you I don’t think I could live”, zingt de band op dit zoetsappige nummer. Het zal geen verrassing zijn: maar dat gevoel is hartstikke wederzijds!

5. “As Long as You Love Me”

Met dit nummer gaf de band ons de andere kant van het verhaal dat “All I Have to Give” vertelt. Als je liefde geeft, wil je die natuurlijk ook terug ontvangen. Klinkt als een deal voor ons.

4. “Everybody (Backstreet’s Back)”

Everybody (Backstreet’s Back) stond niet op het originele debuutalbum van de band, maar toen het een grote hit bleek te zijn in Europa, werd het liedje snel toegevoegd aan de heruitgave van de LP. En terecht.

3. “Quit Playing Games (With My Heart)”

Gek genoeg hebben de Backstreet Boys nooit een nummer 1 hit gehad in hun carrière. Met deze ballad haalde ze in 1997 wél de nummer 2 positie in de hitlijsten.

2. “Show Me the Meaning of Being Lonely”

Deze échte meezinger werd in 1999 genomineerd voor een Grammy Award. Hoewel het nummer de prestigieuze prijs niet binnenhaalde, won de band met het nummer wél alle harten van de fans.

1. “I Want it That Way”

Eigenlijk weten we nog steeds niet wat “that way” is, maar dat maakt ook niet uit. De eerste single van het legendarische album Millenium weet nog altijd feilloos het gevoel van een gebroken hart teweeg te brengen.

Bron: ew.com | Foto: ANP