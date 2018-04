Hold on a second: heeft Temptations Mezdi tóch seks gehad op Temptation Island?

Wees maar niet bang: we gaan je hier niet allerlei spoilers zitten voorschotelen. Iedereen die gisteren heeft gekeken kan namelijk wel beamen dat Mezdi zich tijdens de dreamdate redelijk goed heeft gedragen. Althans, zo zag het ernaar uit. Maar laat er nou net een filmpje in omloop zijn, waardoor we toch ineens onze twijfels krijgen.

Hij kon de verleiding al vanaf dag één niet weerstaan, waardoor liefje Danielle gelijk al haar conclusies trok. Voor haar was de relatie over en uit, maar Mezdi wilde zich graag nog bewijzen. En hoewel dat niet altijd van een leien dakje ging – of wil je zeggen dat verleidster Denise zichzelf kusjes aan het geven was – ging hij nog altijd niet helemaal over de schreef. Tenminste, zo kregen de kijkers het voorgeschoteld.

Filmpje

Want ondanks dat zijn relatie met Danielle feitelijk al op de klippen was gelopen, bleef de macho ook gisteren ‘trouw’ aan zijn meisje door niet met Laetitia in een bed te slapen. Al hoef je voor seksuele handelingen natuurlijk niet altijd in een bed belanden. Op een promofilmpje dat veel eerder al onder de neus van de kijkers werd geschoven, is namelijk een stel te zien dat nou niet bepaald monopoly aan het spelen is.

Bewijs

De beelden zouden dan ook hét bewijs zijn dat Mezdi zijn handjes niet thuis heeft weten te houden, en toch voor de verleiding van de Belgische schone gevallen zou zijn. Althans, zo gonst het inmiddels van de geruchten. Het zou namelijk de korte coupe van de beste jongeman zijn dat erop wijst dat het Mezdi wel móet zijn. Maar of het ook echt zo is, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Wij zijn ondertussen in ieder geval héél benieuwd geworden naar het allerlaatste kampvuur….

Bron: Beautify | Beeld: Temptation Island, YouTube