Hoe leuk: Geordie Shore-Holly verloofd met haar ware Jacob

Holly uit de populaire show Geordie Shore heeft haar ware Jacob gevonden. Vrij letterlijk, want haar vriend heeft haar ten huwelijk gevraagd.

Ook Jacob Blyth werd bekend in de realityserie en de twee stappen binnenkort dus samen in het huwelijksbootje. Holly deelt het heugelijke nieuws op Instagram en laat weten: ‘Ik kan niet geloven dat ik dit echt schrijf of dat het echt gelukt is om dit zo lang stil te houden. De liefde van mijn leven heeft mij ten huwelijk gevraagd op het eiland waar we elkaar twee jaar geleden leerde kennen.’

Niet verwacht

Holly had dit aanzoek dan ook ab-so-luut niet verwacht. Ze vervolgt: ‘Lange tijd dacht ik dat ik het niet verdiende om verliefd te zijn. Jacob is de meest geduldige, lieve en relaxte persoon die ik ooit heb ontmoet. Ik geloofde nooit in een happy end, maar ik heb de mijne nu wel gekregen.’ Zoet.

