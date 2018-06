Hoofdredacteur Debby: ‘Zeker drie keer per nacht word ik wakker van mijn vriend’s gesnurk’

Toen ik laatst een weekend bij mijn ouders bleef slapen en ’s nachts zachtjes langs hun slaapkamer naar de badkamer sloop, hoorde ik een kakafonie aan geluiden. Nee, niet dat wat je niet van je ouders wilt horen, maar een gesnurk, gezucht en gedraai… Alsof ik langs het chimpansee-verblijf van Artis liep. Zelf hadden ze er kennelijk weinig last van. Mijn ouders slapen al meer dan veertig jaar samen en zijn gewend aan elkaars geluiden. Hartstikke romantisch, maar – mijn god – wat moet je afzien voordat je zover bent. Mijn vriend snurkt ook. Hard. Zeker drie keer per nacht word ik wakker en duw hem op z’n zij. Hij wakker, ik wakker. Allebei chagrijnig.

Hij beschuldigt mij ook van snurkpartijen, al geloofde ik daar aanvankelijk niks van. Totdat ik met een goede vriendin een ontspanweekendje Texel had geboekt om eens goed bij te tanken na een drukke periode. En inderdaad; ik sliep als een baby in die heerlijke zachte bedden terwijl mijn vriendin bij gebrek aan oordoppen met haar noise cancellation-koptelefoon in slaap probeerde te komen vanwege mijn onophoudelijke gezaag. Oeps.

Een goede nachtrust is heilig en bovendien supergezond. Niet in de laatste plaats voor je omgeving. Maar waarom blijven we dan toch stug één bed delen en is apart slapen een taboe? VIVA’s Sofie, ervaringsdeskundige, dook in de materie en schreef een vlammend pleidooi voor de sat-relatie – sleeping apart together. Buonas noches mi amor, ik slaap alleen vanavond.

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 26-2018. De editie ligt in de winkel t/m 3 juni. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter