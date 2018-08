Hot, hot, hot: Met deze vijf tips wordt het extra heet in de slaapkamer

Een hittegolf betekent: nóg meer zin in seks. Met deze vijf tips wordt het extra heet in de slaapkamer.

1/ Tropenrooster

Waarom we warmlopen voor actie in bed als de temperaturen een hoogtepunt bereiken? Je lichaam associeert warmte en zon automatisch met vakantie en gaat daardoor meteen in de relaxmodus. En door de hitte zet je lijf zichzelf op standje energiebesparing, je ademhaling vertraagt en je wordt lekker loom. Gebruik die loomheid slim en doe aan lekker lang voorspel, dan beleef je een nóg intenser orgasme.

2/ Ice, ice, baby

IJsblokjes tijdens de seks zijn altijd een goed idee, helemaal nu buiten de mussen van het dak vallen. Ze geven niet alleen dat heerlijke tintelende gevoel, maar zorgen ook voor de broodnodige verkoeling.

3/ Laat hem zweten

Waar we normaal niet zo’n fan zijn van andermans zweet, heeft het tussen de lakens juist een enorme aantrekkingskracht. Zweetdruppels afkomstig van down there bevatten geurloze feromonen die ons onbewust geil maken. Extra reden om je partner goed te laten zweten! 4/ Lekker nat Hou je je hoofd en de rest van je lijf liever een beetje koel? Doe het dan in het water. In bad, onder de douche, in het opblaasbadje in de tuin, onder de tuinslang, in zee… Mogelijkheden genoeg. Een uitgebreid voorspel is wel aan te raden, want voor seks in het water moet je goed eh… nat zijn.

5/ Wat lenig!

Als het warm is, zijn je spieren soepeler. Opeens wurm je je heel makkelijk in de moeilijkste – én lekkerste – posities. Dat maakt dit hét moment om uitdagende standjes te proberen. Liever wat minder inspannende seks bij deze kokende temperaturen? Ga dan recht op het doel af: genot met minimaal lichaamscontact, waarbij alleen jullie geslachtsdelen elkaar aanraken. Zet ondertussen een ventilator aan voor een sexy briesje op die naakte huid.

Tekst: Mariska Vermeulen | Beeld: Shutterstock

