Hot or not: Facebook komt met datingfunctie

Single and ready to mingle? Dan komt dat nu helemaal goed. Mits je je Facebookaccount onlangs niet hebt verwijderd dan. De app komt namelijk met een heuse datingfunctie, waarmee het de concurrentie aangaat met Tinder. En daar lijkt laatstgenoemde niet echt blij mee te zijn…

Grote kans dat ook jij weleens een berichtverzoek van een onbekende in je inbox hebt ontvangen. Vaak gaat dit niet verder dan ‘Hey, wat een leuke profielfoto’ of ‘Wat zie je er leuk uit’, en is de kans groot dat je dit verzoek pas maanden later een keer ontdekt. Maar, Facebook zou Facebook niet zijn als ze weer iets leuks bedacht hebben, wat jouw vrijgezellenbestaan wellicht een flinke boost kan geven.

Wie puur en alleen op zoek is naar een wilde avond, kan de datingfunctie maar beter laten voor wat het is. Het gaat hier namelijk niet om een vleeskeuring waar je fanatiek kunt swipen, maar is volgens CEO Mark Zuckerberg juist bedacht voor relaties voor de lange termijn. Volgens hem zijn er namelijk meer dan 200 miljoen mensen op Facebook die als relatiestatus ‘vrijgezel’ hebben aangegeven. En dat kan nu dus zomaar eens gaan veranderen.

Privacy

Maar hoe zit het dan met de privacy? Want laten we eerlijk zijn: niet iedereen zit er op te wachten om opeens als dating material op Facebook te staan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle commotie die onlangs is ontstaan rondom de zogenoemde gegevensdiefstal. Gelukkig ziet het ernaar uit dat Zuckerberg een nieuwe rel wil voorkomen, want de nieuwe datingfunctie zou privacy juist hoog in het vaandel hebben staan.

‘We hebben dit ontworpen met privacy en veiligheid in gedachten. Je vrienden zullen je profiel niet zien en je wordt alleen voorgesteld aan mensen die niet jouw vrienden zijn,’ aldus Zuckerberg. Een duidelijk plan dus. En dat heeft ook Tinder inmiddels ervaren. Dat kelderde na de onthulling van Zuckerberg namelijk maar liefst 22 procent met hun aandelenkoers. Een dikke swipe naar links voor Tinder dus…

Bron Bright, Das Kapital | Beeld iStock